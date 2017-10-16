Вадим Шипачев: Ощущения просто отличные

Источник: Спорт-Экспресс

— Как вам дебют?

— Мне все очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.

— За минуту до гола вы тоже могли отличиться. Перехватили шайбу в средней зоне, пошли к воротам.

— И надо было бросать. Я не знаю, почему принял такое решение, тем более тренер мне говорил атаковать чаще. Попала бы она в ворота или не попала — другой вопрос. Это была ошибка.

— Вы даже провели силовой прием.

— Ха-ха, а вам не показалось?

— Нет.

— Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провел не очень много времени на льду. Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные.

— И цифры отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 — Прим. «СЭ»).

— Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.

— Видел, что после гола вы о чем-то говорили с Алексом Таком. На каком языке?

— Я же учу английский, что-то уже понимаю, говорю. Дайте мне время.

— И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?