Вадим Шипачев: Ощущения просто отличные
Нападающий «Вегаса» поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ, в котором отметился заброшенной шайбой.
Нападающий «Вегаса» поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ, в котором отметился заброшенной шайбой.
— Как вам дебют?
— Мне все очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.
— За минуту до гола вы тоже могли отличиться. Перехватили шайбу в средней зоне, пошли к воротам.
— И надо было бросать. Я не знаю, почему принял такое решение, тем более тренер мне говорил атаковать чаще. Попала бы она в ворота или не попала — другой вопрос. Это была ошибка.
— Вы даже провели силовой прием.
—
— Нет.
— Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провел не очень много времени на льду. Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные.
— И цифры отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 — Прим. «СЭ»).
— Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.
— Видел, что после гола вы о
— Я же учу английский,
— И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?
— В абсолютной. У нас как раз закончилась игра, мы отправились домой и ночью стали получать сообщения от друзей, знакомых. Я сначала не понял, что случилось. Но живем мы в 20 минутах езды от этого места, недалеко от тренировочной арены. Это страшная трагедия.
|Вегас Голден Найтс
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Бостон Брюинз
|Жерар Галлан
|Брюс Кэссиди
|Малькольм Суббан
|Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
|1-й период
|Шон Керали
|02:22
|09:08
|Здено Хара
|19:41
|2-й период
|34:38
|Алекс Так
|37:46
|Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
|38:59
|Брэд Хант
|3-й период
|Шон Керали
|42:07
|47:12
|Дэвид Перрон
|Кеван Миллер
|47:12
|Здено Хара
|54:07
|Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|59:30
|59:46
|п.в.
|Оскар Линдберг (В. Карлссон)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)