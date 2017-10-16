Наши в Америке: почему Виктор Антипин снова в запасе «Баффало»?
Прошедшей ночью в матчах НХЛ на лед вышли лишь двое россиян.
Прошедшей ночью в матчах НХЛ на лед вышли лишь двое россиян.
«ВЕГАС» — «БОСТОН» — 3:1
Вадим ШИПАЧЕВ, «Вегас» — 1+0, «+2» за 10 минут
В сезоне: 1 матч, 1+0, «+2».
Стал третьей звездой матча, реализовал один из двух голевых моментов, провел силовой прием и выиграл пять из шести вбрасываний. Не переживайте по поводу его игрового времени (10:26).
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «АЙЛЕНДЕРС» — 3:2
Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+0, «0» за 10 минут
В сезоне: 5 матчей, 0+1, «+1».
Окончательно превратился в человека, который выходит только в четвертом звене, и в меньшинстве. Но и при игре в неравных составах стали возникать проблемы. Именно
НЕ ПОПАЛИ
Антон Худобин из «Бостона» наблюдал за матчем со скамейки запасных, так как играл накануне и контракт у него гораздо хуже, чем у Тууки Раска. Но финский вратарь снова проиграл. И Худобин, проведя четыре периода, выглядит сильней своего конкурента. Интересно, что решит тренер команды к следующей встрече?
Виктор Антипин пропускал уже третий матч подряд за «Баффало», ему так и не простили провала в одной из встреч, когда он заработал «-2» и был виноват в голах. Опять же в «Сэйбрз» все ошибаются, причем, часто, а только Антипина моментально посадили в запас. Как бы не расклеиться с такой позицией тренера.
НАШИ В АХЛ
«СПРИНГФИЛД» — «ТОРОНТО» — 1:2
Ринат ВАЛИЕВ, «Торонто» — 0+1, «0»
В сезоне: 4 матча, 0+1, «+1».
Максим МАМИН, «Спрингфилд» — 0+0, «0»
В сезоне: 2 матча, 0+0, «0».
В матче не сыграл Никита Сошников и пока не сообщается по каким причинам. В принципе, не исключено, что ему просто дали отдохнуть, учитывая всем известные сложности в межсезонье (Сошников долго лечился от сотрясения). Первый балл набрал Ринат Валиев, а Максим Мамин впервые в сезоне был удален. Валиев нанес два броска, а бывший армеец — один.
«УИЛКС БЭРРИ» — «СИРАКЬЮЗ» — 6:1
Андрей ПЕДАН, «Уилкс Барри» — 0+0, «+3»
В сезоне: 4 матча, 0+0, «+3».
Александр ВОЛКОВ, «Сиракьюз» — 0+0, «-1»
В сезоне: 5 матчей, 0+0, «0»
Андрей Педан отлично играет, не удаляется и ждем, когда ему предоставят шанс в «Питтсбурге». Нанес один бросок, а Волков дважды атаковал чужие ворота, но ничего не получилось.
«ХЕРШИ» — «ЛИХАЙ ВЭЛЛИ» — 3:4 Б
Михаил ВОРОБЬЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+1, «+1»
В сезоне: 5 матчей, 0+2, «0».
Радель ФАЗЛЕЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+0, «0»
В сезоне: 5 матчей, 0+0, «-2».
Рассказывают, что Михаил Воробьев проводит очень много времени на льду, выходит чуть ли не в двух звеньях и получит шанс сыграть во «Флайерс» в этом сезоне. Нанес один бросок по воротам, как и Радель, у которого меньше игрового вреимени.
«РОКФОРД» — «МИЛУОКИ» — 3:5
Яков ТРЕНИН, «Милуоки» — 0+0, «0»
В сезоне: 3 матча, 1+0, «-2».
Владислав КАМЕНЕВ, «Милуоки» — 0+0, «0»
В сезоне: 3 матча, 1+2, «+3».
Владислав на этот раз никого клюшкой не тыкал, но свои стабильные две минуты штрафа получил за атаку игрока, не владеющего шайбой. На счету Тренина — один бросок.