Наши в Америке: почему Виктор Антипин снова в запасе «Баффало»?

Источник: Спорт-Экспресс

«ВЕГАС» — «БОСТОН» — 3:1

Вадим ШИПАЧЕВ, «Вегас» — 1+0, «+2» за 10 минут

В сезоне: 1 матч, 1+0, «+2».

Стал третьей звездой матча, реализовал один из двух голевых моментов, провел силовой прием и выиграл пять из шести вбрасываний. Не переживайте по поводу его игрового времени (10:26). Все-таки это была первая игра, Шипачев никогда не выступал в этой лиге, а выставочные встречи не в счет. Да и потом между окончанием тренировочного лагеря и первым официальным матчем прошло довольно много. Думаю, что и третье звено, в котором формально выходил Вадим, — это ненадолго. Из проблем — не бросил в первом моменте, когда перехватил шайбу в средней зоне и начал что-то придумывать. 99,9 и процентов игроков, выступающих в этой лиге, попытались бы поразить ворота.

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «АЙЛЕНДЕРС» — 3:2

Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+0, «0» за 10 минут

В сезоне: 5 матчей, 0+1, «+1».

Окончательно превратился в человека, который выходит только в четвертом звене, и в меньшинстве. Но и при игре в неравных составах стали возникать проблемы. Именно из-за его нерасторопности «короли» забросили вторую шайбу в матче.

НЕ ПОПАЛИ

Антон Худобин из «Бостона» наблюдал за матчем со скамейки запасных, так как играл накануне и контракт у него гораздо хуже, чем у Тууки Раска. Но финский вратарь снова проиграл. И Худобин, проведя четыре периода, выглядит сильней своего конкурента. Интересно, что решит тренер команды к следующей встрече?

Виктор Антипин пропускал уже третий матч подряд за «Баффало», ему так и не простили провала в одной из встреч, когда он заработал «-2» и был виноват в голах. Опять же в «Сэйбрз» все ошибаются, причем, часто, а только Антипина моментально посадили в запас. Как бы не расклеиться с такой позицией тренера.

НАШИ В АХЛ

«СПРИНГФИЛД» — «ТОРОНТО» — 1:2

Ринат ВАЛИЕВ, «Торонто» — 0+1, «0»

В сезоне: 4 матча, 0+1, «+1».

Максим МАМИН, «Спрингфилд» — 0+0, «0»

В сезоне: 2 матча, 0+0, «0».

В матче не сыграл Никита Сошников и пока не сообщается по каким причинам. В принципе, не исключено, что ему просто дали отдохнуть, учитывая всем известные сложности в межсезонье (Сошников долго лечился от сотрясения). Первый балл набрал Ринат Валиев, а Максим Мамин впервые в сезоне был удален. Валиев нанес два броска, а бывший армеец — один.

«УИЛКС БЭРРИ» — «СИРАКЬЮЗ» — 6:1

Андрей ПЕДАН, «Уилкс Барри» — 0+0, «+3»

В сезоне: 4 матча, 0+0, «+3».

Александр ВОЛКОВ, «Сиракьюз» — 0+0, «-1»

В сезоне: 5 матчей, 0+0, «0»

Андрей Педан отлично играет, не удаляется и ждем, когда ему предоставят шанс в «Питтсбурге». Нанес один бросок, а Волков дважды атаковал чужие ворота, но ничего не получилось.

«ХЕРШИ» — «ЛИХАЙ ВЭЛЛИ» — 3:4 Б

Михаил ВОРОБЬЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+1, «+1»

В сезоне: 5 матчей, 0+2, «0».

Радель ФАЗЛЕЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+0, «0»

В сезоне: 5 матчей, 0+0, «-2».

Рассказывают, что Михаил Воробьев проводит очень много времени на льду, выходит чуть ли не в двух звеньях и получит шанс сыграть во «Флайерс» в этом сезоне. Нанес один бросок по воротам, как и Радель, у которого меньше игрового вреимени.

«РОКФОРД» — «МИЛУОКИ» — 3:5

Яков ТРЕНИН, «Милуоки» — 0+0, «0»

В сезоне: 3 матча, 1+0, «-2».

Владислав КАМЕНЕВ, «Милуоки» — 0+0, «0»

В сезоне: 3 матча, 1+2, «+3».