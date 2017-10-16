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11:31 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Баффало» Хаусли признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на понедельник «Баффало» обыграл «Анахайм» со счетом 3:1. Эта победа стала первой для клуба в сезоне и для Хаусли в карьере, он возглавил команду в июне 2017 года.

Первой звездой дня стал американский нападающий клуба «Вегас» Алекс Тух, дебютировавший в лиге. «Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1, а Тух забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой стал канадский вратарь «Вегаса» Малкольм Суббан. Суббан, который с 2012 года выступал за «Бостон», провел первый матч за «Вегас» против своей бывшей команды и помог клубу из Лас-Вегаса победить, отразив 21 бросок по своим воротам.

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