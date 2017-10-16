Главный тренер «Баффало» Хаусли признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 16 октября. Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
ТАСС, 16 октября. Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В ночь на понедельник «Баффало» обыграл «Анахайм» со счетом 3:1. Эта победа стала первой для клуба в сезоне и для Хаусли в карьере, он возглавил команду в июне 2017 года.
Первой звездой дня стал американский нападающий клуба «Вегас» Алекс Тух, дебютировавший в лиге. «Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1, а Тух забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Второй звездой стал канадский вратарь «Вегаса» Малкольм Суббан. Суббан, который с 2012 года выступал за «Бостон», провел первый матч за «Вегас» против своей бывшей команды и помог клубу из