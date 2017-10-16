Главный тренер «Баффало» Хаусли признан третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на понедельник «Баффало» обыграл «Анахайм» со счетом 3:1. Эта победа стала первой для клуба в сезоне и для Хаусли в карьере, он возглавил команду в июне 2017 года.

Первой звездой дня стал американский нападающий клуба «Вегас» Алекс Тух, дебютировавший в лиге. «Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1, а Тух забросил шайбу и отдал результативную передачу.