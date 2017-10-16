Павел Буре: Выдающийся старт сезона ничего не гарантирует Овечкину

«После не очень удачного предыдущего сезона многие решили, что карьера Александра пошла на спад. Стоит, правда, помнить, что 33 гола — это все равно прекрасный показатель. Считать его неудачным могут лишь единицы, поскольку для абсолютного большинства игроков такой показатель стал бы лучшим результатом в карьере. Но теперь Александр выдал без преувеличения выдающийся старт чемпионата: девять шайб в пяти матчах по-другому не назвать. Но сезон впереди очень длинный, и даже такое начало ничего «Вашингтону» и самому Овечкину не гарантирует.