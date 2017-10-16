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10:15 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (13-я минута), Джейк Маззин (32) и Дрю Даути (46). У проигравших отличились Джош Бэйли (29) и Кейси Сизикас (55).

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на площадке 10 минут и результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» лидирует, набрав девять очков в пяти матчах, «Айлендерс» на Востоке с пятью очками после шести встреч идут 10-ми.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 19 октября примет «Монреаль», «Айлендерс» на следующий день в гостях сыграют с «Рейнджерс».

Нью-Йорк Айлендерс
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