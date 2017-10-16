«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (13-я минута), Джейк Маззин (32) и Дрю Даути (46). У проигравших отличились Джош Бэйли (29) и Кейси Сизикас (55).

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на площадке 10 минут и результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» лидирует, набрав девять очков в пяти матчах, «Айлендерс» на Востоке с пятью очками после шести встреч идут 10-ми.