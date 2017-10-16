Шипачёв — 1-й за 47 лет игрок с победным голом в 1-м матче НХЛ за дебютанта лиги

Он отличился в игре с «Бостон Брюинз» и помог своей команде выиграть со счётом 3:1.
Он стал первым игроком с 1970 года, который, выступая за команду — дебютанта лиги, забросил победную шайбу в первом же матче в НХЛ. 10 октября 1970 года нападающий Жильбер Перро дебютировал в НХЛ и забросил победную шайбу в матче «Баффало Сэйбрз» с «Питтсбург Пингвинз».
Кроме того, Шипачёв стал первым российским игроком за 17 лет, который забросил первый гол в НХЛ за команду — новичка лиги. В апреле 2000 года защитник Сергей Вышедкевич отличился в составе дебютанта НХЛ сезона-1999/2000 «Атланты Трэшерз».