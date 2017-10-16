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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вадим Шипачев: Я учу английский. Дайте мне время

Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев после дебютного матча в НХЛ против «Бостона» (3:1), в котором отметился заброшенной шайбой, отметил, что одноклубники помогли ему хорошо провести игру.

Источник: AP 2017

Напомним, что россиянин был признан третьей звездой встречи.

— Цифры у вас отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 — прим. «СЭ»).

— Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.

— Видел, что после гола вы о чем-то говорили с Алексом Таком. На каком языке?

— Я же учу английский, что-то уже понимаю, говорю. Дайте мне время.

— И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?

— В абсолютной. У нас как раз закончилась игра, мы отправились домой и ночью стали получать сообщения от друзей, знакомых. Я сначала не понял, что случилось. Но живем мы в 20 минутах езды от этого места, недалеко от тренировочной арены. Это страшная трагедия. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Вегас Голден Найтс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Бостон Брюинз
16.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Брюс Кэссиди
Вратари
Малькольм Суббан Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
1-й период
Шон Керали 02:22
09:08
Здено Хара 19:41
2-й период
34:38 Алекс Так
37:46 Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
38:59 Брэд Хант
3-й период
Шон Керали 42:07
47:12 Дэвид Перрон
Кеван Миллер 47:12
Здено Хара 54:07
Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой) 59:30
59:46 п.в. Оскар Линдберг (В. Карлссон)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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