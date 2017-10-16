Вадим Шипачев: Я учу английский. Дайте мне время

Источник: AP 2017

Напомним, что россиянин был признан третьей звездой встречи.

— Цифры у вас отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 — прим. «СЭ»).

— Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.

— Видел, что после гола вы о чем-то говорили с Алексом Таком. На каком языке?

— Я же учу английский, что-то уже понимаю, говорю. Дайте мне время.

— И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?