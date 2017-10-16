Вадим Шипачев: Я учу английский. Дайте мне время
Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев после дебютного матча в НХЛ против «Бостона» (3:1), в котором отметился заброшенной шайбой, отметил, что одноклубники помогли ему хорошо провести игру.
Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев после дебютного матча в НХЛ против «Бостона» (3:1), в котором отметился заброшенной шайбой, отметил, что одноклубники помогли ему хорошо провести игру.
Напомним, что россиянин был признан третьей звездой встречи.
— Цифры у вас отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 — прим. «СЭ»).
— Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.
— Видел, что после гола вы о
— Я же учу английский,
— И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?
— В абсолютной. У нас как раз закончилась игра, мы отправились домой и ночью стали получать сообщения от друзей, знакомых. Я сначала не понял, что случилось. Но живем мы в 20 минутах езды от этого места, недалеко от тренировочной арены. Это страшная трагедия. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
|Вегас Голден Найтс
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Бостон Брюинз
|Жерар Галлан
|Брюс Кэссиди
|Малькольм Суббан
|Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
|1-й период
|Шон Керали
|02:22
|09:08
|Здено Хара
|19:41
|2-й период
|34:38
|Алекс Так
|37:46
|Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
|38:59
|Брэд Хант
|3-й период
|Шон Керали
|42:07
|47:12
|Дэвид Перрон
|Кеван Миллер
|47:12
|Здено Хара
|54:07
|Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|59:30
|59:46
|п.в.
|Оскар Линдберг (В. Карлссон)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)