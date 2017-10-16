Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола
Шайба российского форварда принесла «Вегасу» победу над «Бостоном» — 3:1.
Шайба российского форварда принесла «Вегасу» победу над «Бостоном» — 3:1.
Счастливо завершилась странная и мутная история о том, как Вадим Шипачев не попадал в состав «Вегаса», подписав двухлетний односторонний контракт. Российский нападающий провел первый матч, заработал отличный показатель полезности, забил и не провалился на вбрасываниях. Но проблемы еще есть.
Он мог забить еще на 15-й минуте. За несколько секунд до того момента, как Алекс Так открыл счет, Вадим совершил перехват, вошел в зону, когда перед ним был один защитник, но начал откатываться и не бросил. Бостонцы перехватили шайбу, но затем потеряли ее, и «Вегас» повел 1:0.
Через три минуты уже Вадим ехал к стеклу, безумный от радости, а на трибунах аплодировали Андре Агасси и Штеффи Граф. Только не говорите, что они просто пришли на хоккей, а не для того, чтобы специально посмотреть за нападающим из Череповца. Как вы это проверите?
Решающий гол, «+2», пять выигранных вбрасываний из шести. Это победа для Вадима. Напомним, что сезон для него начался ужасно.
Вместе с Шипачевым в «Чикаго Вулвз» из АХЛ отправили того же Така — молодой американец оформил в
Однако первая игра сложилась для Шипачева далеко не идеально. Например, он только в стартовом отрезке встречи провел 40 секунд в большинстве, а на второе численное преимущество не выходил. Ни в концовке первого периода, ни в начале второго.
Да и его игровое время после перерыва существенно сократилось. Он потерял почти две минуты (с 5:30 до 3:30), а разрывы между сменами были кошмарными. Возможно, главный тренер команды Жерар Галлан давал нашему игроку адаптироваться, но почему же все у него наоборот? Было бы логично давать меньше времени как раз в первом периоде.
Иногда Шипачев появлялся на льду раз в четыре минуты, а это очень и очень много. Так играют представители третьего звена. В сущности, он и начинал в этой линии, но по первому периоду это не было заметно.
Все мы ждали, как у Вадима пойдет на вбрасываниях. Свою первую «точку» он выиграл, затем уступил, а потом внезапно завершил матч с крутым показателем — 83 процента. Победил в пяти из шести моментов на «точке» — на это мы не могли и рассчитывать.
Последние семь минут игры Вадим просидел на скамейке, не выходил на лед, когда «Бостон» снял вратаря и принялся атаковать ворота «Вегаса». Печально, но это первый матч. Галлан, видимо, и сам не знал, чего ждать от этого русского.
Если же говорить о впечатлениях, которые не отражены в статистике, то видно, что Шипачев играет аккуратно, старается и пока не чувствует себя уверенно. Но один силовой прием он провел. Так что не все так грустно.
|Вегас Голден Найтс
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Бостон Брюинз
|Жерар Галлан
|Брюс Кэссиди
|Малькольм Суббан
|Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
|1-й период
|Шон Керали
|02:22
|09:08
|Здено Хара
|19:41
|2-й период
|34:38
|Алекс Так
|37:46
|Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
|38:59
|Брэд Хант
|3-й период
|Шон Керали
|42:07
|47:12
|Дэвид Перрон
|Кеван Миллер
|47:12
|Здено Хара
|54:07
|Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|59:30
|59:46
|п.в.
|Оскар Линдберг (В. Карлссон)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)