Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола

Источник: Спорт-Экспресс

Счастливо завершилась странная и мутная история о том, как Вадим Шипачев не попадал в состав «Вегаса», подписав двухлетний односторонний контракт. Российский нападающий провел первый матч, заработал отличный показатель полезности, забил и не провалился на вбрасываниях. Но проблемы еще есть.

Он мог забить еще на 15-й минуте. За несколько секунд до того момента, как Алекс Так открыл счет, Вадим совершил перехват, вошел в зону, когда перед ним был один защитник, но начал откатываться и не бросил. Бостонцы перехватили шайбу, но затем потеряли ее, и «Вегас» повел 1:0.

Через три минуты уже Вадим ехал к стеклу, безумный от радости, а на трибунах аплодировали Андре Агасси и Штеффи Граф. Только не говорите, что они просто пришли на хоккей, а не для того, чтобы специально посмотреть за нападающим из Череповца. Как вы это проверите?

Решающий гол, «+2», пять выигранных вбрасываний из шести. Это победа для Вадима. Напомним, что сезон для него начался ужасно. Из-за того, что генеральный менеджер все напутал, в команде оказалось слишком много хоккеистов, пришлось кого-то переводить в АХЛ, а Шипачев был хорошим кандидатом, так как его не нужно было выставлять Вадима на драфт отказов.

Вместе с Шипачевым в «Чикаго Вулвз» из АХЛ отправили того же Така — молодой американец оформил в фарм-клубе хет-трик и показал, что очень хочет играть в основе. Вадим отказался выступать в АХЛ и, вероятно, имел на это право. И не только потому, что Шипачев слишком крут для этой лиги. Ни он, ни его жена не знают английского, в той команде нет российских игроков, а оставлять семью одну в Неваде — глупо. Было понятно, что это даже не временная ссылка, а техническая.

Однако первая игра сложилась для Шипачева далеко не идеально. Например, он только в стартовом отрезке встречи провел 40 секунд в большинстве, а на второе численное преимущество не выходил. Ни в концовке первого периода, ни в начале второго.

Да и его игровое время после перерыва существенно сократилось. Он потерял почти две минуты (с 5:30 до 3:30), а разрывы между сменами были кошмарными. Возможно, главный тренер команды Жерар Галлан давал нашему игроку адаптироваться, но почему же все у него наоборот? Было бы логично давать меньше времени как раз в первом периоде.

Иногда Шипачев появлялся на льду раз в четыре минуты, а это очень и очень много. Так играют представители третьего звена. В сущности, он и начинал в этой линии, но по первому периоду это не было заметно.

Все мы ждали, как у Вадима пойдет на вбрасываниях. Свою первую «точку» он выиграл, затем уступил, а потом внезапно завершил матч с крутым показателем — 83 процента. Победил в пяти из шести моментов на «точке» — на это мы не могли и рассчитывать.

Последние семь минут игры Вадим просидел на скамейке, не выходил на лед, когда «Бостон» снял вратаря и принялся атаковать ворота «Вегаса». Печально, но это первый матч. Галлан, видимо, и сам не знал, чего ждать от этого русского.