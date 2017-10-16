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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола

Шайба российского форварда принесла «Вегасу» победу над «Бостоном» — 3:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Счастливо завершилась странная и мутная история о том, как Вадим Шипачев не попадал в состав «Вегаса», подписав двухлетний односторонний контракт. Российский нападающий провел первый матч, заработал отличный показатель полезности, забил и не провалился на вбрасываниях. Но проблемы еще есть.

Он мог забить еще на 15-й минуте. За несколько секунд до того момента, как Алекс Так открыл счет, Вадим совершил перехват, вошел в зону, когда перед ним был один защитник, но начал откатываться и не бросил. Бостонцы перехватили шайбу, но затем потеряли ее, и «Вегас» повел 1:0.

Через три минуты уже Вадим ехал к стеклу, безумный от радости, а на трибунах аплодировали Андре Агасси и Штеффи Граф. Только не говорите, что они просто пришли на хоккей, а не для того, чтобы специально посмотреть за нападающим из Череповца. Как вы это проверите?

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Решающий гол, «+2», пять выигранных вбрасываний из шести. Это победа для Вадима. Напомним, что сезон для него начался ужасно. Из-за того, что генеральный менеджер все напутал, в команде оказалось слишком много хоккеистов, пришлось кого-то переводить в АХЛ, а Шипачев был хорошим кандидатом, так как его не нужно было выставлять Вадима на драфт отказов.

Вместе с Шипачевым в «Чикаго Вулвз» из АХЛ отправили того же Така — молодой американец оформил в фарм-клубе хет-трик и показал, что очень хочет играть в основе. Вадим отказался выступать в АХЛ и, вероятно, имел на это право. И не только потому, что Шипачев слишком крут для этой лиги. Ни он, ни его жена не знают английского, в той команде нет российских игроков, а оставлять семью одну в Неваде — глупо. Было понятно, что это даже не временная ссылка, а техническая.

Однако первая игра сложилась для Шипачева далеко не идеально. Например, он только в стартовом отрезке встречи провел 40 секунд в большинстве, а на второе численное преимущество не выходил. Ни в концовке первого периода, ни в начале второго.

Да и его игровое время после перерыва существенно сократилось. Он потерял почти две минуты (с 5:30 до 3:30), а разрывы между сменами были кошмарными. Возможно, главный тренер команды Жерар Галлан давал нашему игроку адаптироваться, но почему же все у него наоборот? Было бы логично давать меньше времени как раз в первом периоде.

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Иногда Шипачев появлялся на льду раз в четыре минуты, а это очень и очень много. Так играют представители третьего звена. В сущности, он и начинал в этой линии, но по первому периоду это не было заметно.

Все мы ждали, как у Вадима пойдет на вбрасываниях. Свою первую «точку» он выиграл, затем уступил, а потом внезапно завершил матч с крутым показателем — 83 процента. Победил в пяти из шести моментов на «точке» — на это мы не могли и рассчитывать.

Последние семь минут игры Вадим просидел на скамейке, не выходил на лед, когда «Бостон» снял вратаря и принялся атаковать ворота «Вегаса». Печально, но это первый матч. Галлан, видимо, и сам не знал, чего ждать от этого русского.

Если же говорить о впечатлениях, которые не отражены в статистике, то видно, что Шипачев играет аккуратно, старается и пока не чувствует себя уверенно. Но один силовой прием он провел. Так что не все так грустно.

Вегас Голден Найтс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Бостон Брюинз
16.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Брюс Кэссиди
Вратари
Малькольм Суббан Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
1-й период
Шон Керали 02:22
09:08
Здено Хара 19:41
2-й период
34:38 Алекс Так
37:46 Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
38:59 Брэд Хант
3-й период
Шон Керали 42:07
47:12 Дэвид Перрон
Кеван Миллер 47:12
Здено Хара 54:07
Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой) 59:30
59:46 п.в. Оскар Линдберг (В. Карлссон)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
Буллит
а
Автогол
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