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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» установил новый рекорд для дебютантов НХЛ

«Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для дебютанта лиги четвертой в пяти проведенных матчах.

Отметим, что клуб стал первым в истории НХЛ, которому удалось добиться таких показателей. Предыдущим лучшим результатом было выступление «Лос-Анджелеса» в сезоне-1967/68, когда «Кингз» победили в трех из пяти игр.

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