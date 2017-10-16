«Вегас» установил новый рекорд для дебютантов НХЛ

Эта победа стала для дебютанта лиги четвертой в пяти проведенных матчах.

Отметим, что клуб стал первым в истории НХЛ, которому удалось добиться таких показателей. Предыдущим лучшим результатом было выступление «Лос-Анджелеса» в сезоне-1967/68, когда «Кингз» победили в трех из пяти игр.