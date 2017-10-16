Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
«Вегас» установил новый рекорд для дебютантов НХЛ
«Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» обыграл «Бостон» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа стала для дебютанта лиги четвертой в пяти проведенных матчах.
Отметим, что клуб стал первым в истории НХЛ, которому удалось добиться таких показателей. Предыдущим лучшим результатом было выступление «Лос-Анджелеса» в сезоне-1967/68, когда «Кингз» победили в трех из пяти игр.