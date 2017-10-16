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09:41 (мск), источник: ТАСС

Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за «Вегас»

ТАСС, 16 октября. Российский нападающий Вадим Шипачев забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился в дебютном матче за клуб «Вегас Голден Найтс», который победил на своей площадке «Бостон» со счетом 3:1.

Источник: Reuters

30-летний хоккеист провел на площадке 10 минут 26 секунд, забросив шайбу в конце второго периода, которая оказалась победной. Россиянин заработал по итогам матча показатель полезности «+2». Также в составе хозяев отличились Алекс Тух и Оскар Линдберг. Гости ответили точным броском Давида Крейчи.

14 октября «Вегас» вернул Шипачева из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз». Хоккеист был отправлен в АХЛ 4 октября. Форвард провел в составе «Вегаса» четыре предсезонные игры, в которых отметился одной результативной передачей. В составе «Чикаго Вулвз» россиянин не провел ни одного матча.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Шипачев выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

«Вегас» одержал четыре победы в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков.

Вегас Голден Найтс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Бостон Брюинз
16.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Брюс Кэссиди
Вратари
Малькольм Суббан Туукка Раск 58:37 (Т. Раск 59:46)
1-й период
Шон Керали 02:22
09:08
Здено Хара 19:41
2-й период
34:38 Алекс Так
37:46 Вадим Шипачев (А. Так, Д. Энгелланд)
38:59 Брэд Хант
3-й период
Шон Керали 42:07
47:12 Дэвид Перрон
Кеван Миллер 47:12
Здено Хара 54:07
Давид Пастрняк (Б. Маршан, Ч. Макэвой) 59:30
59:46 п.в. Оскар Линдберг (В. Карлссон)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Суббан (Вегас Голден Найтс), В. Шипачев (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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