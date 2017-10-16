Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за «Вегас»

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30-летний хоккеист провел на площадке 10 минут 26 секунд, забросив шайбу в конце второго периода, которая оказалась победной. Россиянин заработал по итогам матча показатель полезности «+2». Также в составе хозяев отличились Алекс Тух и Оскар Линдберг. Гости ответили точным броском Давида Крейчи.

14 октября «Вегас» вернул Шипачева из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз». Хоккеист был отправлен в АХЛ 4 октября. Форвард провел в составе «Вегаса» четыре предсезонные игры, в которых отметился одной результативной передачей. В составе «Чикаго Вулвз» россиянин не провел ни одного матча.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Шипачев выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.