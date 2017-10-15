«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Кулемин отметился передачей

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0. 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Андерс Ли (18-я минута), Брок Нельсон (27) и Кэл Клаттербак (59, в пустые ворота), которому ассистировал российский форвард Николай Кулемин. Автором гола у «акул» стал Кевин Лабанк (5).