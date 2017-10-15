Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Кулемин отметился передачей
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
«Ванкувер» на своем льду уступил «Калгари» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров отдал результативный пас.
В других матчах дня «Лос-Анджелес» дома победил «Баффало» — 4:2, а «Оттава» на выезде разгромила «Эдмонтон» — 6:1.
|Сан-Хосе Шаркс
|
1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
|Нью-Йорк Айлендерс
|Питер Дебур
|Дуг Уэйт
|Аарон Делл 57:47 (А. Делл 58:10-58:28)
|Томас Грайсс
|1-й период
|00:45
|Джастин Браун
|Кэлвин Де Хаан
|04:04
|04:16
|Кевин Лабанк (Мик. Бедкер, М-Э. Власик)
|Андерс Ли (Дж. Эберле, А. Пелеч)
|17:02
|2-й период
|21:04
|Миккель Бедкер
|Брок Нельсон (Дж. Хо-Сэнг, К. Де Хаан)
|26:27
|37:36
|Джо Торнтон
|Томас Хикки
|37:36
|3-й период
|45:27
|Йоаким Райан
|Кэл Клаттербак (Н. Кулемин, К. Сизикас)
|п.в.
|58:10
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Т. Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс)