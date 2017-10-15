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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Кулемин отметился передачей

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали волевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0. 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Андерс Ли (18-я минута), Брок Нельсон (27) и Кэл Клаттербак (59, в пустые ворота), которому ассистировал российский форвард Николай Кулемин. Автором гола у «акул» стал Кевин Лабанк (5).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» на своем льду уступил «Калгари» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров отдал результативный пас.

В других матчах дня «Лос-Анджелес» дома победил «Баффало» — 4:2, а «Оттава» на выезде разгромила «Эдмонтон» — 6:1.

Сан-Хосе Шаркс 1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
Нью-Йорк Айлендерс
15.10.2017, 05:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Дуг Уэйт
Вратари
Аарон Делл 57:47 (А. Делл 58:10-58:28) Томас Грайсс
1-й период
00:45 Джастин Браун
Кэлвин Де Хаан 04:04
04:16 Кевин Лабанк (Мик. Бедкер, М-Э. Власик)
Андерс Ли (Дж. Эберле, А. Пелеч) 17:02
2-й период
21:04 Миккель Бедкер
Брок Нельсон (Дж. Хо-Сэнг, К. Де Хаан) 26:27
37:36 Джо Торнтон
Томас Хикки 37:36
3-й период
45:27 Йоаким Райан
Кэл Клаттербак (Н. Кулемин, К. Сизикас) п.в. 58:10
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Т. Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
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