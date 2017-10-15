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10:30 (мск), источник: Р-Спорт

Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме нанесли гостевое поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1. 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (17-я минута), Дэвид Савар (28), Кэм Эткинсон (43), Джош Андерсон (57), Александр Веннберг (61); три результативные передачи в активе российского форварда Артемия Панарина. У хозяев отличились Эрик Стаал (16), Тайлер Эннис (23, 42), Лэндон Ферраро (26).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 17 бросков.

«Бостон» продлил серию поражений «Аризоны» до пяти игр на старте регулярного чемпионата, победив в гостях со счетом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин совершил 29 сэйвов.

Еще в одном матче дня «Чикаго» дома в овертайме обыграл «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Миннесота Уайлд 4:5 ОТ
(1:1, 2:1, 1:2)
Коламбус Блю Джэкетс
15.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс Будро Джон Торторелла
Вратари
Деван Дубник Сергей Бобровский
1-й период
12:07 Кристоф Берчи
15:50 Эрик Стаал (Кр. Стюарт, М. Дамба)
Зак Веренски (А. Панарин, А. Веннберг) 16:25
2-й период
Зак Дэлпи 22:26
22:58 Тайлер Эннис (Дж. Сперджен, Р. Сутер)
25:07 Лэндон Ферраро (З. Митчелл)
Дэвид Савар (О. Бьоркстранд, Н. Фолиньо) 27:42
Кэм Аткинсон 29:18
32:01 Кристоф Берчи
3-й период
Скотт Харрингтон 41:19
41:42 Тайлер Эннис (М. Койву, Р. Сутер)
Кэм Аткинсон (Дж. Джонсон, А. Панарин) 42:39
47:45 Джаред Сперджен
Джош Андерсон (Д. Савар, М. Колверт) 56:23
Овертайм
Александр Веннберг (А. Панарин, С. Джонс) 60:47
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), Т. Эннис (Миннесота Уайлд), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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