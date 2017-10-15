Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в субботу в
В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (17-я минута), Дэвид Савар (28), Кэм Эткинсон (43), Джош Андерсон (57), Александр Веннберг (61); три результативные передачи в активе российского форварда Артемия Панарина. У хозяев отличились Эрик Стаал (16), Тайлер Эннис (23, 42), Лэндон Ферраро (26).
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 17 бросков.
«Бостон» продлил серию поражений «Аризоны» до пяти игр на старте регулярного чемпионата, победив в гостях со счетом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин совершил 29 сэйвов.
Еще в одном матче дня «Чикаго» дома в овертайме обыграл «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
|Миннесота Уайлд
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4:5 ОТ
(1:1, 2:1, 1:2)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Брюс Будро
|Джон Торторелла
|Деван Дубник
|Сергей Бобровский
|1-й период
|12:07
|Кристоф Берчи
|15:50
|Эрик Стаал (Кр. Стюарт, М. Дамба)
|Зак Веренски (А. Панарин, А. Веннберг)
|16:25
|2-й период
|Зак Дэлпи
|22:26
|22:58
|Тайлер Эннис (Дж. Сперджен, Р. Сутер)
|25:07
|Лэндон Ферраро (З. Митчелл)
|Дэвид Савар (О. Бьоркстранд, Н. Фолиньо)
|27:42
|Кэм Аткинсон
|29:18
|32:01
|Кристоф Берчи
|3-й период
|Скотт Харрингтон
|41:19
|41:42
|Тайлер Эннис (М. Койву, Р. Сутер)
|Кэм Аткинсон (Дж. Джонсон, А. Панарин)
|42:39
|47:45
|Джаред Сперджен
|Джош Андерсон (Д. Савар, М. Колверт)
|56:23
|Овертайм
|Александр Веннберг (А. Панарин, С. Джонс)
|60:47
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), Т. Эннис (Миннесота Уайлд), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)