Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1. 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (17-я минута), Дэвид Савар (28), Кэм Эткинсон (43), Джош Андерсон (57), Александр Веннберг (61); три результативные передачи в активе российского форварда Артемия Панарина. У хозяев отличились Эрик Стаал (16), Тайлер Эннис (23, 42), Лэндон Ферраро (26).

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 17 бросков.

«Бостон» продлил серию поражений «Аризоны» до пяти игр на старте регулярного чемпионата, победив в гостях со счетом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин совершил 29 сэйвов.