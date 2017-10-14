«Вегас» потерпел первое поражение в НХЛ в истории, уступив «Детройту»

Источник: AP 2017

В составе гостей дубль оформил Густав Нюквист (2-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Хенрик Зеттерберг (35), Энтони Манта (45), Франс Нильсен (48) и Люк Гленденинг (55). У хозяев отличились Джонатан Марчессолт (29), Джеймс Нил (36) и Эрик Хаула (37).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 14.10.2017, 5:30 Вегас Голден Найтс 3 Детройт Ред Уингз 6

Ранее «Вегас» одержал три победы в трех матчах на старте сезона. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков в четырех играх. «Детройт» лидирует на Востоке, в активе клуба восемь очков в пяти встречах.