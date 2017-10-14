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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» потерпел первое поражение в НХЛ в истории, уступив «Детройту»

ТАСС, 14 октября. «Детройт» одержал победу над клубом «Вегас Голден Найтс», созданным в 2017 году, со счетом 6:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это поражение стало первым для «Вегаса» в официальных играх.

Источник: AP 2017

В составе гостей дубль оформил Густав Нюквист (2-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Хенрик Зеттерберг (35), Энтони Манта (45), Франс Нильсен (48) и Люк Гленденинг (55). У хозяев отличились Джонатан Марчессолт (29), Джеймс Нил (36) и Эрик Хаула (37).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 14.10.2017, 5:30
Вегас Голден Найтс
3Детройт Ред Уингз6

Ранее «Вегас» одержал три победы в трех матчах на старте сезона. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков в четырех играх. «Детройт» лидирует на Востоке, в активе клуба восемь очков в пяти встречах.

В следующем матче в ночь на понедельник «Вегас» на своем льду примет «Бостон». «Детройт» днем позже дома сыграет с клубом «Тампа-Бэй».

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