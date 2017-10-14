«Колорадо» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезона

Источник: AFP 2017

У «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), Тайсон Барри (55) и Задоров, отличившийся за секунду до финальной сирены. В составе «Анахайма» единственный гол забил Брэндон Монтур (43).

Задоров сыграл в матче 20 минут 44 секунды, на его счету гол, пять бросков, один силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов «Анахайма». Задоров смог забросить свою первую шайбу в составе «Колорадо» в 82-й игре в регулярных чемпионатах. Всего в карьере он забросил пятую шайбу за 149 матчей, ранее он четырежды забивал, когда выступал за «Баффало» в сезоне-2013/14 и 2014/15.

Российский форвард «Колорадо» Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями за 15 с половиной минут на площадке, на его счету четыре броска и один силовой прием.

«Колорадо» одержал четвертую победу в пяти матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» идет на седьмой строчке, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Колорадо» в гостях сыграет против «Далласа», в воскресенье «Анахайм» дома встретится с «Баффало».