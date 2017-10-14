Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Адмирал
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Детройт Ред Уингз6
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз0
Оттава Сенаторз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Нью-Йорк Рейнджерс1
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
09:58 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезона

ТАСС, 14 октября. «Колорадо» на своей площадке победил «Анахайм» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая стала дебютной для него в составе клуба из Денвера.

Источник: AFP 2017

У «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), Тайсон Барри (55) и Задоров, отличившийся за секунду до финальной сирены. В составе «Анахайма» единственный гол забил Брэндон Монтур (43).

Задоров сыграл в матче 20 минут 44 секунды, на его счету гол, пять бросков, один силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов «Анахайма». Задоров смог забросить свою первую шайбу в составе «Колорадо» в 82-й игре в регулярных чемпионатах. Всего в карьере он забросил пятую шайбу за 149 матчей, ранее он четырежды забивал, когда выступал за «Баффало» в сезоне-2013/14 и 2014/15.

Российский форвард «Колорадо» Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями за 15 с половиной минут на площадке, на его счету четыре броска и один силовой прием.

«Колорадо» одержал четвертую победу в пяти матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» идет на седьмой строчке, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Колорадо» в гостях сыграет против «Далласа», в воскресенье «Анахайм» дома встретится с «Баффало».

В других матчах игрового дня «Оттава» в гостях разгромила «Калгари» со счетом 6:0. Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Оттавы» Крейг Андерсон, отразивший все 25 бросков по воротам.

Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
Дебютная шайба Панарина за «Коламбус» принесла клубу победу
Война за испанское наследство. С кем предстоит сыграть России
БК «Химки» с победы стартовал в новом сезоне Евролиги
Футболисты «Лиона» обыграли «Монако» в матче чемпионата Франции
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь