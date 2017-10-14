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09:56 (мск), источник: ТАСС

Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

ТАСС, 14 октября. «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в очередной раз отметились результативными действиями.

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (15-я, 46-я минута), Овечкин (29), Якуб Врана (39) и Никлас Бэкстрем (48). У «Нью-Джерси» голы забили Тэйлор Холл (37) и Кайл Палмьери (41). Лучшим игроком матча стал форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, набравший 4 очка (1 шайба + 3 передачи), второй звездой стал Оши, третьей — Палмьери.

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НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 14.10.2017, 2:00
Нью-Джерси Дэвилз
2Вашингтон Кэпиталз5

Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке, в его активе также четыре броска и один силовой прием. Капитан «Вашингтона» впервые в текущем сезоне отметился результативной передачей, всего на счету 32-летнего россиянина теперь 10 очков (9 шайб + 1 передача) в пяти играх сезона. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами, проведя в матче 18 минут 47 секунд, он также нанес один бросок и совершил силовой прием. В пяти играх сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 10 результативных передач.

Кузнецову покорилось уникальное достижение, он стал вторым отечественным хоккеистом в истории, который отдал 10 голевых передач в пяти матчах со старта регулярного чемпионата НХЛ. Впервые подобное удалось Сергею Макарову, который в пяти стартовых матчах дебютного сезона-1989/90 в составе «Калгари» отдал 10 результативных передач, при этом забросив еще две шайбы. Кроме того, Кузнецов стал первым в истории «Вашингтона», записавшим на свой счет 10 голевых пасов в пяти матчах.

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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями, сыграв в матче 21 минуту, в его активе один бросок, три силовых приема и два заблокированных броска хоккеистов «Нью-Джерси».

«Вашингтон» поднялся на первое место в Восточной конференции, набрав 7 очков из 10 возможных (пять матчей). «Нью-Джерси» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на вторую строчку в турнирной таблице на Востоке (6 очков после четырех игр). В следующем матче в ночь на воскресенье «Вашингтон» на выезде встретится с «Филадельфией», «Нью- Джерси» также в гостях сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нью-Джерси Дэвилз
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 Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
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