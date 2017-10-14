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09:53 (мск), источник: ТАСС

Дебютная шайба Панарина за «Коламбус» принесла победу клубу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

ТАСС, 14 октября. «Коламбус» обыграл «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин забросил первую шайбу в составе клуба из штата Огайо и принес победу своей команде.

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» гол забил Кевин Хэйес (15-я минута). У «Коламбуса» отличились Сет Джонс (40), Панарин (48) и Лукас Седлак (60).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 14.10.2017, 2:00
Коламбус Блю Джэкетс
3Нью-Йорк Рейнджерс1

Панарин провел в матче 18 минут, 25-летний россиянин забросил первую шайбу в составе команды, которая в итоге стала победной в матче. На его счету также шесть бросков по воротам «Рейнджерс». Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, ставший лучшим вратарем прошлого сезона, отразил 37 из 38 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Панарин стал второй звездой, голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 40 из 42 бросков, был признан третьей звездой.

Панарин дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

«Коламбус» выиграл третий матч в сезоне, набрав 6 очков команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четвертый матч в сезоне и занимает предпоследнюю строчку. В следующем матче в ночь на воскресенье «Рейнджерс» на своей площадке сыграют против «Нью-Джерси», «Коламбус» в гостях встретится с «Миннесотой».

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