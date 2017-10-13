Малкин спасовал перед Кучеровым

Источник: Газета.Ру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:4.

Обладатель Кубка Стэнли двух последних лет «Питтсбург» Евгения Малкина уступил в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» в напряженном и самом интересном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги. Хозяева все время были на шаг впереди «Питтсбурга», но гости оказывали максимально возможное давление и не давали соперникам расслабиться.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Питтсбург Пингвинз 4

Счет открыл защитник «Тампы» Слейтер Коккок броском от синей линии уже на седьмой минуте матча. Правда, не обошлось без доли везения — шайба по пути в ворота задела клюшку одного из защитников и изменила направление полета.

Для 23-летнего канадца, проводящего четвертый сезон в НХЛ, этот гол стал первым в карьере.

«Питтсбург» унывать не стал, и Джейк Гюнцель на 14-й минуте сравнял счет, подправив на пятачке шайбу в ворота Андрея Василевского. Команды должны были уходить на перерыв при равном счете, но в концовке первого периода произошло редкое событие. Разыгрывая лишнего игрока «Тампа» забросила шайбу буквально с сиреной, и это не речевой оборот.

Постарался еще один защитник «молний» Виктор Хедман. Швед проявил упорный характер, доиграв эпизод до конца. За три секунды до конца периода он бросил от синей линии, но шайбу отразил бросившийся под нее защитник. Хедман не бросил играть, а подобрал снаряд и бросил менее чем за секунду до конца первого отрезка встречи, и шайба пересекла линию ворот за какую-то десятую долю секунды до сирены.

На четвертой минуте второй двадцатиминутки произошло еще одно знаменательное событие. Нападающий хозяев Стивен Стэмкос забросил свою первую с 15 ноября прошлого года шайбу. Напомним, что спортсмен был травмирован в начале прошлого сезона и пропустил 65 игр. Российский форвард Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу.

Через пять минут гости ответили точным броском Конора Шири и сократили отставание до минимума. Правда, не прошло и минуты, как «молнии» вновь повели с разницей в две шайбы.

Автором гола стал лидер атак «Тампы» россиянин Никита Кучеров.

«Питтсбург» не стал сдаваться и ответил точным броском Брайана Раста. Тем не менее, команды ушли на перерыв с разницей в два гола, благодаря дублю Коккока.

Третий период стал наименее результативным и запомнился лишь одним взятием ворот. За десять минут до конца встречи Мэтт Ханвик вновь сократил до минимума отставание гостей. К сожалению для болельщиков «пингвинов» на большее обладателей Кубка Стэнли не хватило.

Как ни старались гости поразить ворота Василевского, российский голкипер идеально выполнил вою работу в третьем периоде, а за весь матч российский вратарь отразил 36 из 40 бросков по воротам.

Кучеров стал третьей звездой матча с двумя очками по системе «гол+пас» (1+1), Наместников добавил в копилку один балл, а Малкин, в отличие от своих соотечественников из «Тампы», матч провел неудачно.

За 18 минут, проведенных на льду, Евгениq не набрал ни одного очка, лишь один раз бросил по воротам и завершил игру с показателем полезности «-1».

Стоит также отметить появление на льду в форме «Питтсбурга» 19-летнего уроженца Нижнекамска Михаила Сергачева, для которого этот матч стал четвертым в сезоне и лишь восьмым в карьере. Пока молодой россиянин только привыкает к НХЛ, и поэтому главный тренер «пингвинов» позволил ему сыграть лишь пять с половиной минут.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 2:30 Флорида Пантерз 5 Сент-Луис Блюз 2

«Флорида Пантерз» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Еще одно интересное противостояние россиян зрители могли наблюдать в матче «Флориды» Евгения Дадонова и «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Начало встречи оказалось относительно спокойным и в первом периоде команды не забили.

Но уже на второй минуте следующего отрезка гости открыли счет. Шайбу забросил Пол Штястны с передачи Тарасенко.

Радость «блюзменов» длилась всего 12 секунд — именно столько потребовалось хозяевам, чтобы отыграться. В дальнейшем «пантеры» стали уверенно переигрывать соперника и забросили еще четыре безответные шайбы. И лишь за минуту до конца матча «Сент-Луису» удалось соорудить второй гол в ворота Роберто Луонго, который уже ничего не решал.

Тарасенко в матче набрал одно очко, правда, именно его звено пропустило больше всего. Владимир закончил игру с показателем полезности «-3».

Дадонов почти не повлиял на ход встречи.

Он не набрал очков, получил «0» в графе полезности и нанес пять бросков по воротам, но них один из них не дошел до цели.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 3:00 Нэшвилл Предаторз 4 Даллас Старз 1

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 4:1.

Впервые в этом году на один лед вышли Александр Радулов и Алексей Емелин, правда теперь они играют за разные команды. Бывшие партнеры по «Монреаль Канадиенз» оказались по разные стороны баррикад. Емелин перебрался в стан финалистов Кубка Стэнли «Нэшвилла», а Радулова призвали на помощь испытывающие большие трудности техасцы из «Далласа».

После первых 20 минут «звездные» лидировали с максимальным счетом, однако, начиная со второго тайма, «хищники» значительно прибавили и четырежды поразили ворота соперника, оформив уверенную победу.

Радулов не справился со своими обязанностями, проведя на льду 18 с половиной минут. За это время он не набрал ни одного очка и получил «-2» в показатель плюс/минус. Емелин также не смог помочь своим товарищам по команде в нападении, однако успешно выполнил свою основную работу защитника, заблокировав два броска и проведя три силовых приема.

Результаты остальных матчей.