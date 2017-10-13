Видеообращение Овечкина до слез растрогало юного хоккеиста, победившего рак

Источник: AP 2017

У мальчика была диагностирована остеосаркома — рак костной ткани — правой ноги. Перед Луи и его семьей стоял непростой выбор: врачи могли сохранить конечность, заменив кость на искусственную, провести ампутацию ноги или ротационную пластику, когда средняя часть конечности удаляется, а оставшаяся присоединяется, при этом голеностопный сустав функционирует как колено. Юный хоккеист выбрал последний вариант, чтобы иметь возможность снова выходить на лед.

Около года назад мальчик начал проходить курс химиотерапии. В мае он был объявлен полностью излечившимся от рака. Его история была показана на телевидении. Овечкин, вдохновленный рассказом Алекса, записал для него видеообращение.

Когда Алекса в эфире телеканала Sportsnet спросили, кто его любимый хоккеист, он назвал фамилию Овечкина, после чего мальчику показали видео.

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, что ты выздоровел после рака. Приходи на нашу игру в Торонто в ноябре. С нетерпением жду встречи с тобой. Поэтому скоро увидимся», — сказал Овечкин.