Передача Куликова помогла «Виннипегу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Виниппега» шайбы забросили Джош Моррисси (10-я минута), Патрик Лайне (36), Тайлер Майерс (39) и Николай Элерс (60). У «Ванкувера» отличились Даниэль Седин (8) и Кристофер Танев (53).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 5:00 Ванкувер Кэнакс 2 Виннипег Джетс 4

Куликов провел четвертый матч в составе «Виннипега», с которым подписал контракт летом. 26-летний российский защитник сыграл 23 минуты и 23 секунды, на его счету результативная передача, один бросок, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Ванкувера». В четырех матчах Куликов набрал три очка (1 шайба + 2 передачи).

«Виннипег» одержал вторую победу в четырех матчах сезона. В следующей игре 14 октября «Виннипег» дома встретится с «Каролиной», «Ванкувер» также на своей площадке сыграет против «Калгари».