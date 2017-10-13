«Тампа » победила «Питтсбург» в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» отличились Слэйтер Коккок (7-я, 38-я минута), Виктор Хедман (20), Стивен Стэмкос (24) и Кучеров (30). У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнтцель (14), Конор Шири (29), Брайан Раст (35) и Мэтт Хануик (51). Лучшим игроком матча был признан защитник Коккок, второй звездой стал форвард Киллорн, на счету которого четыре результативные передачи, третьей звездой был признан Кучеров. Российский нападающий в четвертом матче сезона подряд отметился заброшенной шайбой, всего в его активе 7 очков (4+3) по системе «гол+пас».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Питтсбург Пингвинз 4

Кучеров провел на льду 19 минут 17 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам «Питтсбурга», в его активе также результативная передача. Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников также отдал результативную передачу и провел шесть силовых приемов за 16 минут на площадке. Россиянин Михаил Сергачев провел на льду лишь пять с половиной минут, а в третьем периоде ни разу не вышел на площадку. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по воротам.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 18 минут и 19 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности «-1».

Клуб «Тампа-Бэй» поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв третий матч из четырех (6 очков). «Питтсбург» идет пятым, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против «Флориды», «Тампа-Бэй» на своей площадке встретится с «Сент-Луисом».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 13.10.2017, 2:30 Флорида Пантерз 5 Сент-Луис Блюз 2