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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Тампа » победила «Питтсбург» в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд

ТАСС, 13 октября. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд и был признан третьей звездой встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» отличились Слэйтер Коккок (7-я, 38-я минута), Виктор Хедман (20), Стивен Стэмкос (24) и Кучеров (30). У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнтцель (14), Конор Шири (29), Брайан Раст (35) и Мэтт Хануик (51). Лучшим игроком матча был признан защитник Коккок, второй звездой стал форвард Киллорн, на счету которого четыре результативные передачи, третьей звездой был признан Кучеров. Российский нападающий в четвертом матче сезона подряд отметился заброшенной шайбой, всего в его активе 7 очков (4+3) по системе «гол+пас».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 13.10.2017, 2:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
5Питтсбург Пингвинз4

Кучеров провел на льду 19 минут 17 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам «Питтсбурга», в его активе также результативная передача. Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников также отдал результативную передачу и провел шесть силовых приемов за 16 минут на площадке. Россиянин Михаил Сергачев провел на льду лишь пять с половиной минут, а в третьем периоде ни разу не вышел на площадку. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по воротам.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 18 минут и 19 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности «-1».

Клуб «Тампа-Бэй» поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв третий матч из четырех (6 очков). «Питтсбург» идет пятым, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против «Флориды», «Тампа-Бэй» на своей площадке встретится с «Сент-Луисом».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 13.10.2017, 2:30
Флорида Пантерз
5Сент-Луис Блюз2

В параллельном матче игрового дня «Сент-Луис» в гостях проиграл «Флориде» со счетом 2:5. Российский лидер «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей за 18 с половиной минут на льду, в его активе также три броска, один силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов «Флориды». Евгений Дадонов, выступающий за клуб из Майами, не смог отличиться результативными действиями за 19 минут на площадке.

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"Тампа" победила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд
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