Овечкин позвал победившего рак мальчика на игру «Вашингтона»

Источник: Спорт-Экспресс

Молодому хоккеисту Алексу Льюи из команды «Ниагара Фоллс Флайерз» поставили страшный диагноз — остеосаркома, то есть рак костной ткани. Алексу пришлось ампутировать часть его правой ноги, но после удачной операции он смог вернуться на лед.

Он заново учится, как кататься и заниматься любимым спортом, со своим новым протезом. А в воскресенье, во время программы «Hometown Hockey» на канадском канале Sportsnet, звезда «Вашингтона» Александр Овечкин, вдохновленный историей маленького хоккеиста, удивил его и сделал подарок, который заставил Алекса разрыдаться.

— Он жаловался из-за больной ноги, — рассказывает мать мальчика Кэт Льюи. — Я сказала ему, что он, наверное, потянул мышцу, и дала ему специальный крем. Мы подождали некоторое время, но боль не проходила. А затем он упросил меня разрешить поучаствовать в хоккейном турнире летом, ведь его команда там играла. Я согласилась, он сказал, что чувствует себя лучше и все в порядке. Но затем он пошел в школу и упал во время одной из перемен. И не смог подняться.

Когда Алексу поставили диагноз «рак», он сразу же подумал, что это означает смерть. «Я слышал о людях вроде Терри Фокса (канадский активист по борьбе с раком, умер в 23 года. — Прим. “СЭ”), которые сражались с раком и не выжили. Я начал плакать, и это был очень страшный момент. Затем мои родители и доктора сказал, что все будет в порядке, и я выживу».

Семье предложили три варианта: полную ампутацию, замену кости (когда пораженную меняют на искусственную) и протез. Алексу объяснили, что в последнем случае нога функционировала бы, как колено, и это давало ему возможность больше двигаться. Он бы сделал все что угодно, лишь бы вернуться на лед. Поэтому решение было очевидным — Алекс выбрал протез.

Он начал химиотерапию на День Благодарения, почти год назад, и нельзя переоценить ту поддержку, которую ему оказались люди вокруг.

— Когда я вернулся домой после операции, всю улица была заполнена разными людьми. Друзьями, соседями, хоккейной командой, даже пожарными, — рассказывает Алекс. — Это было очень круто.

Мальчик был рад такой поддержке:

— Я будто чувствовал силовое поле вокруг себя, словно никто не может навредить мне. Это было действительно здорово.

Алекс прошел в мае медицинские тесты — они показали, что он полностью излечился от рака. После этого он смог вернется на лед, чтобы начать учиться кататься с протезом.

Историю Алекса показали в программе на Sportsnet, и его спросили: «Кто твой любимый игрок?».

— Алекс Овечкин, — ответил мальчик, ни секунды не думая.

Если вам до сих пор не понадобился носовой платок во время прочтения этой истории, то сейчас все изменится.

После ответа Алекса на экране появилось специальное послание от Овечкина, который сказал: «Привет, это твой приятель Ови. Я слышал, ты вылечился от рака. Я приглашаю тебя на матч “Вашингтона” в Торонто в ноябре. Буду ждать нашей встречи».

После такого видео мальчик расплакался.