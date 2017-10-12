Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ
Новые формы всем пришлись к лицу.
Новые формы всем пришлись к лицу.
Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Многие российские хоккеисты дебютировали в новых командах.
н. Александр Радулов («Даллас Старз»), 31 год
Перешёл из «Монреаля» в «Даллас». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн. Зелёная форма Радулову к лицу, ведь именно с ней он выигрывал кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Теперь можно побороться за кубок Стэнли.
н. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), 25 лет
«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Россиянин постепенно привыкает к новой для себя обстановке, уже успел познакомиться с несколькими игроками, ну, а главным его другом стал голкипер Сергей Бобровский.
н. Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), 30 лет
Шипачёв давно хотел попробовать себя в НХЛ. Мечта нападающего сбылась. Нападающий сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Вегасом». Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон. Интересно посмотреть, как Вадим проявит себя за океаном. Пока, правда, ситуация загадочная. Форвард никак не дебютирует, его отправили в АХЛ, но и там он не играет.
н. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), 28 лет
Для Дадонова НХЛ не является
н. Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш»), 23 года
«Колорадо» — последний шанс для Наиля Якупова заигрывать в НХЛ. Первый номер драфта 2012 года никак не может проявить себя с лучшей стороны. Пришло время раскрываться. Якупов заключил с «лавинами» контракт на один год, а деньги, по словам самого хоккеиста, сейчас для него не главное.
з. Дмитрий Куликов («Виннипег Джетс»), 26 лет
Неплохой контракт выбил у «Джетс» Дмитрий Куликов. Россиянин заключил трёхлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн. Многие считают, что Куликову переплатили, но в этом случае Дмитрия можно только поздравить. Будем следить за его дальнейшими успехами в канадской команде.
н. Александр Бурмистров («Ванкувер Кэнакс»), 25 лет
Очередной шанс предоставлен Александру Бурмистрову. У него схожая с Якуповым ситуация, разве что первым номером драфта Бурмистров не был. Непривычно видеть нападающего в форме «Ванкувера». Пожелаем форварду, чтобы он закрепился в новом для себя клубе. Возможно, это последний шанс в НХЛ.
з. Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), 24 года
После отъезда Антипина в НХЛ оборонительная линия Магнитогорска многое потеряла, однако сам Виктор горел желанием попробовать свои силы в Северной Америке. Теперь хоккеисты выступает за «Баффало», в котором не так давно выступал Дмитрий Куликов. Немного непривычно видеть Антипина в форме «клинков», но постепенно начинаешь привыкать.
з. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз»), 23 года
Выступавший за «Спартак» Дыбленко сменил одни красные цвета на другие. Дыбленко стал «дьяволом», однако в данный момент хоккеист выступает в
н. Клим Костин («Сент-Луис Блюз»), 18 лет
Нападающий Клим Костин решил покинуть московское «Динамо» и сразу после драфта этого года заключил контракт с «Сент-Луисом». В составе «блюзменов» выступает Владимир Тарасенко, который поможет молодому хоккеисту освоиться на новом месте. Сейчас Костин восстанавливается после травмы, полученной в конце предсезонки.
з. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 19 лет
Нет сомнений, что Сергачёв заиграет в «Тампе», где полно русских, а генеральным менеджером является Стив Айзерман, известный совей симпатией к российским хоккеистам. Форма «молний» Сергачёву идёт. Тем более что к синему воспитаннику «Нефтехимика» Сергачёву не привыкать.