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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ

Новые формы всем пришлись к лицу.

Источник: Reuters

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Многие российские хоккеисты дебютировали в новых командах. Кто-то, как Антипин, и вовсе впервые сыграл за океаном. Радулов примерил привычный по уфимским временам свитер зелёного цвета, а Панарин позировал в форме «Коламбуса».

н. Александр Радулов («Даллас Старз»), 31 год

Перешёл из «Монреаля» в «Даллас». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн. Зелёная форма Радулову к лицу, ведь именно с ней он выигрывал кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Теперь можно побороться за кубок Стэнли.

н. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), 25 лет

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Россиянин постепенно привыкает к новой для себя обстановке, уже успел познакомиться с несколькими игроками, ну, а главным его другом стал голкипер Сергей Бобровский.

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н. Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), 30 лет

Шипачёв давно хотел попробовать себя в НХЛ. Мечта нападающего сбылась. Нападающий сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Вегасом». Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон. Интересно посмотреть, как Вадим проявит себя за океаном. Пока, правда, ситуация загадочная. Форвард никак не дебютирует, его отправили в АХЛ, но и там он не играет.

н. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), 28 лет

Для Дадонова НХЛ не является чем-то новым и неизведанным в жизни. Евгений уже играл в лучшей лиге мира, но в последнее время мы привыкли видеть его в форме СКА. Теперь «армейские» цвета сменились на форму «Флориды». Что ж, выглядит неплохо.

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н. Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш»), 23 года

«Колорадо» — последний шанс для Наиля Якупова заигрывать в НХЛ. Первый номер драфта 2012 года никак не может проявить себя с лучшей стороны. Пришло время раскрываться. Якупов заключил с «лавинами» контракт на один год, а деньги, по словам самого хоккеиста, сейчас для него не главное.

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з. Дмитрий Куликов («Виннипег Джетс»), 26 лет

Неплохой контракт выбил у «Джетс» Дмитрий Куликов. Россиянин заключил трёхлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн. Многие считают, что Куликову переплатили, но в этом случае Дмитрия можно только поздравить. Будем следить за его дальнейшими успехами в канадской команде.

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н. Александр Бурмистров («Ванкувер Кэнакс»), 25 лет

Очередной шанс предоставлен Александру Бурмистрову. У него схожая с Якуповым ситуация, разве что первым номером драфта Бурмистров не был. Непривычно видеть нападающего в форме «Ванкувера». Пожелаем форварду, чтобы он закрепился в новом для себя клубе. Возможно, это последний шанс в НХЛ.

з. Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), 24 года

После отъезда Антипина в НХЛ оборонительная линия Магнитогорска многое потеряла, однако сам Виктор горел желанием попробовать свои силы в Северной Америке. Теперь хоккеисты выступает за «Баффало», в котором не так давно выступал Дмитрий Куликов. Немного непривычно видеть Антипина в форме «клинков», но постепенно начинаешь привыкать.

з. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз»), 23 года

Выступавший за «Спартак» Дыбленко сменил одни красные цвета на другие. Дыбленко стал «дьяволом», однако в данный момент хоккеист выступает в фарм-клубе «Дэвилз». Хочется верить, что шансы проявить себя на более высоком уровне у Ярослава ещё появятся.

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н. Клим Костин («Сент-Луис Блюз»), 18 лет

Нападающий Клим Костин решил покинуть московское «Динамо» и сразу после драфта этого года заключил контракт с «Сент-Луисом». В составе «блюзменов» выступает Владимир Тарасенко, который поможет молодому хоккеисту освоиться на новом месте. Сейчас Костин восстанавливается после травмы, полученной в конце предсезонки.

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з. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 19 лет

Нет сомнений, что Сергачёв заиграет в «Тампе», где полно русских, а генеральным менеджером является Стив Айзерман, известный совей симпатией к российским хоккеистам. Форма «молний» Сергачёву идёт. Тем более что к синему воспитаннику «Нефтехимика» Сергачёву не привыкать.

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