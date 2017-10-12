Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ

Источник: Reuters

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Многие российские хоккеисты дебютировали в новых командах. Кто-то, как Антипин, и вовсе впервые сыграл за океаном. Радулов примерил привычный по уфимским временам свитер зелёного цвета, а Панарин позировал в форме «Коламбуса».

н. Александр Радулов («Даллас Старз»), 31 год

Перешёл из «Монреаля» в «Даллас». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн. Зелёная форма Радулову к лицу, ведь именно с ней он выигрывал кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Теперь можно побороться за кубок Стэнли.

н. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), 25 лет

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Россиянин постепенно привыкает к новой для себя обстановке, уже успел познакомиться с несколькими игроками, ну, а главным его другом стал голкипер Сергей Бобровский.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ14ERxAgKB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем спортсменам хорошего сезона, а зрителям зрелищного хоккея? Happy New NHL season to all the players and fans!? #nhl #columbusbluejackets</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @artemiypanarin <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-04T21:50:46+00:00">Окт 4 2017 в 2:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

н. Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), 30 лет

Шипачёв давно хотел попробовать себя в НХЛ. Мечта нападающего сбылась. Нападающий сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Вегасом». Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон. Интересно посмотреть, как Вадим проявит себя за океаном. Пока, правда, ситуация загадочная. Форвард никак не дебютирует, его отправили в АХЛ, но и там он не играет.

н. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), 28 лет

Для Дадонова НХЛ не является чем-то новым и неизведанным в жизни. Евгений уже играл в лучшей лиге мира, но в последнее время мы привыкли видеть его в форме СКА. Теперь «армейские» цвета сменились на форму «Флориды». Что ж, выглядит неплохо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZcRt0jlj2L/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">????? (?: Scott Audette)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Florida Panthers (@flapanthers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T23:14:38+00:00">Сен 24 2017 в 4:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

н. Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш»), 23 года

«Колорадо» — последний шанс для Наиля Якупова заигрывать в НХЛ. Первый номер драфта 2012 года никак не может проявить себя с лучшей стороны. Пришло время раскрываться. Якупов заключил с «лавинами» контракт на один год, а деньги, по словам самого хоккеиста, сейчас для него не главное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaE-z6hgoSS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Home opener tomorrow ! #letsgoavs</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nail Yakupov (@nailer1064) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-10T18:38:18+00:00">Окт 10 2017 в 11:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

з. Дмитрий Куликов («Виннипег Джетс»), 26 лет

Неплохой контракт выбил у «Джетс» Дмитрий Куликов. Россиянин заключил трёхлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн. Многие считают, что Куликову переплатили, но в этом случае Дмитрия можно только поздравить. Будем следить за его дальнейшими успехами в канадской команде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaHh0G9BCL-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hockey Hugs ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Winnipeg Jets (@nhljets) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-11T18:22:39+00:00">Окт 11 2017 в 11:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

н. Александр Бурмистров («Ванкувер Кэнакс»), 25 лет

Очередной шанс предоставлен Александру Бурмистрову. У него схожая с Якуповым ситуация, разве что первым номером драфта Бурмистров не был. Непривычно видеть нападающего в форме «Ванкувера». Пожелаем форварду, чтобы он закрепился в новом для себя клубе. Возможно, это последний шанс в НХЛ.

з. Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), 24 года

После отъезда Антипина в НХЛ оборонительная линия Магнитогорска многое потеряла, однако сам Виктор горел желанием попробовать свои силы в Северной Америке. Теперь хоккеисты выступает за «Баффало», в котором не так давно выступал Дмитрий Куликов. Немного непривычно видеть Антипина в форме «клинков», но постепенно начинаешь привыкать.

з. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз»), 23 года

Выступавший за «Спартак» Дыбленко сменил одни красные цвета на другие. Дыбленко стал «дьяволом», однако в данный момент хоккеист выступает в фарм-клубе «Дэвилз». Хочется верить, что шансы проявить себя на более высоком уровне у Ярослава ещё появятся.

н. Клим Костин («Сент-Луис Блюз»), 18 лет

Нападающий Клим Костин решил покинуть московское «Динамо» и сразу после драфта этого года заключил контракт с «Сент-Луисом». В составе «блюзменов» выступает Владимир Тарасенко, который поможет молодому хоккеисту освоиться на новом месте. Сейчас Костин восстанавливается после травмы, полученной в конце предсезонки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWK640dl2Bx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The #stlblues have signed 2017 First Round draft pick @klimkostin to a three-year, entry-level deal.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от St. Louis Blues (@stlouisblues) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-05T15:53:53+00:00">Июл 5 2017 в 8:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

з. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 19 лет

Нет сомнений, что Сергачёв заиграет в «Тампе», где полно русских, а генеральным менеджером является Стив Айзерман, известный совей симпатией к российским хоккеистам. Форма «молний» Сергачёву идёт. Тем более что к синему воспитаннику «Нефтехимика» Сергачёву не привыкать.