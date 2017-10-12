23 российских хоккеиста из АХЛ, которые ждут вызова в НХЛ
Многим из них пора уже выбираться из
Многим из них пора уже выбираться из
Стартовал новый сезон Американской хоккейной лиги. Для российских хоккеистов он начался противоречиво. Ниже — об успехах и неудачах тех, за кем вы будете следить в АХЛ.
Никита Сошников («Торонто Марлис»)
Для игрока «Торонто Марлис» сезон в АХЛ начался успешно: в двух стартовых матчах Сошников набрал 2 очка (1+1). В прошлом году этот факт непременно обратил бы на себя внимание тренера. Но сейчас всё усложняется тем, что у «кленовых листьев» дела складываются прекрасно и без российского форварда. Сошникову необходимо запастись терпением и продолжить активно набирать результативные баллы, дабы дождаться вызова в НХЛ.
Максим Мамин («Спрингфилд Тандербёрдз»)
Алексей Береглазов («Хартфорд Вулф Пэк»)
Для защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» карьера в НХЛ даже не успела начаться. Береглазов был переведён в
Вадим Шипачёв («Чикаго Вулвз»)
Нападающий «Вегаса», перешедший в межсезонье из петербургского СКА, сразу был отправлен в
Владислав Каменев («Милуоки Эдмиралс»)
Центрфорвард отлично провёл прошлый сезон в
Яков Тренин («Милуоки Эдмиралс»)
У партнёра Каменева по
Николай Голдобин («Ютика Кометс»)
Сезон начался для россиянина неоднозначно. Он набирает очки, но в показателе полезности значится «-1». Проблема нападающего в том, что выйти на качественно новый уровень он не может. Голдобин два сезона кряду блестяще играл в
Клим Костин («Сан-Антонио Рэмпэйдж»)
Крайне любопытно понаблюдать за самым талантливым российским хоккеистом 1999 года рождения. Только на данный момент такой возможности нет: Костин получил травму нижней части тела. Радует то, что уже в середине октября мы снова увидим его на льду. Были испытания в жизни форварда и серьёзнее, когда травма оставила его вне хоккея на целый год. В этом сезоне он уже успел и отличиться за «Сент-Луис» в товарищеском матче, и подраться с Девином Шором.
Радель Фазлеев («Лихай Уэлли Фантомс»)
Невзрачно действует во втором сезоне АХЛ кряду Радель Фазлеев. Он ожидаемо начал сезон именно в фарм-клубе: чемпионат-16/17 не стал прорывом для 21-летнего хоккеиста. 16 очков в 65 матчах — это явно не предел мечтаний. Стартовавшая «регулярка» словно стала продолжением прошедшего сезона. В нынешнем розыгрыше у Фазлеева нет баллов за результативность, есть одно удаление. И в подобной ситуации ему пока сложно рассчитывать даже на место в стартовом звене «Лихай Уэлли».
Михаил Воробьёв («Лихай Уэлли Фантомс»)
Чуть лучше дела идут у Михаила Воробьёва, партнёра Фазлеева. 20-летний форвард поучаствовал в домашнем разгроме клуба «Херши», сделав результативную передачу. О перспективах воспитанника уфимского хоккея рассуждать рано. Но для начала российскому центрфорварду нужно выиграть конкуренцию у Майка Векчена или Николаса
Ярослав Дыбленко («Бингемтон Дэвилз»)
Задержаться в составе «Нью-Джерси» Ярославу Дыбленко не было суждено. Хоть и отмечал хоккеист в сентябре, что всё идёт по плану, а не самая звёздная линия обороны у «дьяволов» давала надежду на то, что Дыбленко способен закрепиться в НХЛ. Главный тренер Джон Хайнс посчитал иначе. Теперь защитник помогает «Бингемтону». В первом матче 23-летний хоккеист действовал достаточно уверенно, а его клуб победил «Бриджпорт» — 2:1.
Сергей Толчинский («Шарлотт Чекерс»)
Миниатюрным нападающим всегда было непросто за океаном, если это не гении. Трудно и Толчинскому в АХЛ. Ему нужно прибавить в массе, силовая борьба и хоккей в принципе неразделимы, а с НХЛ — тем более. Заметно старание хоккеиста, но пока возвращать своего проспекта «Каролина» едва ли станет.
Валентин Зыков («Шарлотт Чекерс»)
Ближе к основе «Каролины» другой российский форвард Валентин Зыков. Нападающий забивает в двух матчах кряду. Первую шайбу Зыков забросил в большинстве с передачи Толчинского. Если серия продлится, то тренер «ураганов» Билл Питерс вызовет россиянина в первую команду, но в неотдалённом будущем Зыкову предстоит выиграть конкуренцию у Уоррена Фогеле и Фила ди Джузеппе.
Дмитрий Осипов («Чикаго Вулвз»)
В сентябре первый номер драфта 2013 года в КХЛ был приглашён в тренировочный лагерь «Вегаса». К сожалению, у габаритного 21-летнего защитника пока не было шанса себя проявить. Говорить о форме игрока и его перспективах пока рано.
Александр Георгиев («Хартфорд Вулф Пэк»)
У серебряного призёра МЧМ-2016 не было шансов попасть сразу в «Нью-Йорк Рейджерс». Георгиев переходил из финского ТПС за океан, предварительно зная, что придётся испытать на себе огонь, воду и медные трубы АХЛ. Но первый матч так ужасно сложился для вратаря, что «Хартфорд» проиграл, пропустив пять шайб. У самого Георгиева процент отражённых бросков ниже 80%. А вот у прямого конкурента Сэма Нила, сосланного в АХЛ вместе с Георгиевым, всё куда лучше: в первом матче он пропустил только однажды, что позволило команде одержать победу.
Зият Пайгин («Бейкерсфилд Кондорс»)
Защитник, которого недооценили в России, решил попытать счастье за океаном. Вероятно, до конца сезона он пробудет в стане «Бейкерсфилда». Первую встречу команды Пайгин пропустил. Зият может расцвести в удобной среде, где в него будут верить. Потенциал у игрока большой.
Никита Щербак («Лаваль Рокет»)
«Лаваль» на старте дважды крупно победил «Белвилл». Россиянин отдал две голевые передачи, его показатель полезности «+2». Щербаку необходимо прогрессировать с каждым матчем, но нынешний «Монреаль» не выглядит местом, куда нельзя пробиться ни при каких условиях. Но предсезонные матчи показали, что на данном этапе Никите в «Хабс» играть рано: две игры без набранных очков с показателем полезности «-1» говорят об этом красноречиво.
Сергей Бойков («Сан-Антонио Рэмпэйдж»)
Защитник «Сан-Антонио» сейчас своей команде помочь не может. Всему виной — травма, вывих плеча. В последнем своём матче он забросил шайбу и помог «Колорадо» одолеть «Даллас» в предсезонном матче. При этом на льду он провёл чуть более минуты, после чего не смог продолжить встречу
Александр Волков («Сиракьюз Кранч»)
Крайний правый нападающий «Сиракьюз» в это межсезонье переехал за океан из МХЛ, где выступал за СКА-1946. Задумываться о НХЛ пока не приходится: нужно обжиться и набраться опыта в
Денис Гурьянов («Техас Старз»)
Этот сезон может стать настоящим прорывом для 20-летнего нападающего. Месяц назад Гурьянов оформил
Ринат Валиев («Торонто Марлис»)
22-летний защитник «Торонто Марлис» уже выступал за основную команду в сезоне-15/16. В этом году он может вернуться туда вновь. Валиев начал «регулярку» за здравие — без грубых ошибок, надёжно и уверенно. Он не отличается завидной результативностью, но нынешнему «Торонто» нужно позаботиться о своих воротах, и тут Ринат может быть к месту. Поэтому Майк Бэбкок наверняка даст шанс Валиеву.
Артур Тянулин («Тусон Роадраннерс»)
Две недели назад Тянулин подписал контракт с
Андрей Педан («Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»)
Защитник, наделённый отличными физическими данными, скорее всего, проведёт весь сезон в составе