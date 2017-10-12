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14:00 (мск), источник: Р-Спорт

Новичок «Калгари» Яромир Ягр заявил, что его игра станет лучше, когда «ноги вернутся»

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Чешский форвард Яромир Ягр, на прошлой неделе подписавший контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», после своего дебютного матча за новую команду заявил, что его игра улучшится, когда он восстановится физически.

Источник: AFP 2017

«Калгари» в среду со счетом 4:3 в овертайме победил «Лос-Анджелес» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. 45-летний Ягр дебютировал за «Флэймз», провел на льду 13 минут 38 секунд, включая 2 минуты 23 секунды при реализации большинства, и 15 смен (по пять в каждом периоде).

«В “Калгари” много отличных нападающих, защита — фантастика, вратарь великолепный. Как далеко мы сможем пройти, зависит от нас. После того, как мои ноги “вернутся”, все будет немного иначе», — сказал Ягр, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

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