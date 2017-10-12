Новичок «Калгари» Яромир Ягр заявил, что его игра станет лучше, когда «ноги вернутся»

«Калгари» в среду со счетом 4:3 в овертайме победил «Лос-Анджелес» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. 45-летний Ягр дебютировал за «Флэймз», провел на льду 13 минут 38 секунд, включая 2 минуты 23 секунды при реализации большинства, и 15 смен (по пять в каждом периоде).

«В “Калгари” много отличных нападающих, защита — фантастика, вратарь великолепный. Как далеко мы сможем пройти, зависит от нас. После того, как мои ноги “вернутся”, все будет немного иначе», — сказал Ягр, чьи слова приводит официальный сайт клуба.