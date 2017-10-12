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13:05 (мск), источник: Газета.Ру

Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»

Первое в сезоне противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» закончилось голом Александра Овечкина и победой «пингвинов», очередной гол Наиля Якупова помог «Колорадо» снова победить, передача Никиты Зайцева не спасла «Торонто», а Яромир Ягр дебютировал в «Калгари». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

Источник: Газета.Ру

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3.

Первое в сезоне уже ставшее классическим противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» всячески подогревалось сразу несколькими обстоятельствами.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 2:30
Вашингтон Кэпиталз
2Питтсбург Пингвинз3

Феноменальная форма капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего в первых трех матчах сезона 7 голов против обороны «Пингвинз», выстоявшей в меньшинстве до этой встречи 13 раз подряд.

Но главной интригой дело не ограничивалось. Мини-дуэлей в играх команд Барри Троца и Майка Салливана всегда хоть отбавляй, но в этом году жара их противостояниям добавляет ситуация в дивизионе на старте сезона.

Столичный дивизион многими считается сейчас сильнейшим в Национальной хоккейной лиге. «Питтсбург» дважды подряд выиграл Кубок Стэнли, но здесь также выступают «Вашингтон» и «Нью-Йорк Рейнджерс», постоянно выходящие в плей-офф, а в прошлом сезоне вернулся на кубковый уровень и «Коламбус Блю Джекетс».

«Голубые мундиры» не собираются сдавать обороты и в новом чемпионате, амбиции проявляют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», а тут еще и буквально втопили со старта «дьяволы» из Нью-Джерси, бывшие в последние годы после ударившего по команде отъезда Ильи Ковальчука в КХЛ безнадежным аутсайдером сильнейшей лиги мира.

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Гарантированных мест в плей-офф от каждого дивизиона всего три, еще две команды в теории могут завоевать wild card, если опередят соискателей и Атлантического дивизиона. Все это обещает жаркую борьбу до последних дней чемпионата и повышает значение внутренних дивизионных дерби или «райвалов», как их называют в Америке.

В матче в Вашингтоне разница между соперниками лежала в области игры в неравных составах. Вашингтонские спецбригады обороны тоже очень неплохо начали сезон, но уже успели засбоить. Вот и в матче с «Пенс» у них откровенно не получилось.

«Питтсбург» в каждом из периодов встречи по разу разыграл лишнего, всего реализовав 4 из 7 своих попыток, при этом оборона «пингвинов» довела свою серию нереализованных соперником удалений до 17-ти подряд.

Первой шайбой в сезоне отметился опытный защитник Крис Летанг, в своем дебютном матче в чемпионате отличился вернувшийся в створ после полученной в межсезонья травмы шведский снайпер Патрик Хорнквист, ранее ассистировавший Летангу, не ушел со льда без гола и дерзкий Конор Шири.

«Кэпиталз» ответили на это голом и передачей новичка Кристиана Дьюса, который вывел в третьем периоде на бросок с пятака Овечкина.

Александр Великий начал сезон с восьми голов в четырех матчах впервые в карьере, превзойдя достижения сезонов 2009/10, 2013/14 и 2014/15, когда отличался по пять раз за такое количество игр.

Правда, спасти встречу хозяевам не удалось, и это поражение стало для «Вашингтона» первым в основное время в новом сезоне. Теперь и у «Кэпс», и у «Пингвинз» после четырех сыгранных матчей по 5 баллов в турнирной таблице.

Овечкин завершил встречу с 7 бросками и показателем полезности +1, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов закончили игру с нейтральной полезностью, бросив в створ трижды на пару, а Евгений Малкин из «Пенс» завершил игру с -1 при 4 бросках и без очков, но вряд ли остался так уж расстроен этим обстоятельством.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 2:30
Торонто Мэйпл Ливз
3Нью-Джерси Дэвилз6

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:6.

Пока конкуренты выясняют отношения и теряют очки в очных противостояниях внутри Столичного дивизиона, открытие стартовавшего сезона «Нью-Джерси» продолжает штамповать победы.

Выезд к «Торонто» оказался сверхудачным для молодой команды Джона Хайнса и принес ей третью викторию в трех поединках недавно начавшегося регулярного чемпионата.

По игре «Девилз» вряд ли превосходили «кленовых листьев» опытнейшего Майка Бэбкока, но хозяева транжирили свои моменты, в то время как их соперник показал запредельную реализацию.

«Мэйпл Лифс» перебросали соперника со счетом 50−31, а всего совершили 79 попыток броска против 50 (49−31 в равных составах), но наткнулись на стену в лице голкипера Кори Шнайдера, пропустившего лишь трижды.

А вот «второгодники» «Девилз» проявили себя во всей красе. Хоккеисты «Нью-Джерси», забросившие все шесть шайб команды в этом матче, проводят лишь свои вторые сезоны в лиге, причем некоторые из них из-за малого количества матчей в прошлогоднем чемпионате, играют сейчас в статусе новичков.

Майлз Вуд и Павел Заха оформили дубли, а Блэк Коулмэн и Брайан Гиббонс отличились по разу, обеспечив гостям важную победу. Причем Гиббонс забросил первую в клубной истории «Нью-Джерси» шайбу в меньшинстве в формате 3 на 5.

При этом очередные две передачи на свой счет записал звездный защитник-новичок Уилл Бутчер, закончивший университет в США и подписавший этим летом контракт с «дьяволами», не став заключать соглашение с задрафтовавшим его «Колорадо».

MVP студентческой лиги США (NCAA) пока даже где-то превосходит ожидания, набрав в трех играх 5 результативных передач при показателе полезности +4. В свои 22 года Бутчер, похоже, созрел не только для игры в НХЛ, а для того, чтобы быть лидером своей команды.

Неплохой матч провел и российский защитник «Торонто» Никита Зайцев. На его счету голевой пас и полезность +1. Всего в новом сезоне у Зайцева в четырех поединках 5 (2+3) очков и полезность +7. Свой дебютный сезон в НХЛ он, несмотря на яркую игру, закончил с -22.

Если «Нью-Джерси» до сих пор идет со стопропцентным результатом, то для «Торонто» это фиаско стало первым в сезоне.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 4:30
Колорадо Эвеланш
6Бостон Брюинз3

Другие матчи.

«Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» — 6:3
«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2
«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 3:4 ОТ.

Третий в сезоне гол Наиля Якупова помог «Колорадо» в начале второго периода во второй раз выйти вперед в домашнем матче против «Бостона».

Позднее россиянин еще и ассистировал на Мэтта Дюшена, оформившего, как выяснилось позже, победное взятие «медвежьих» ворот.

Начало сезона складывается для Якупова просто великолепно, но не хуже играет и голкипер Семен Варламов, благодаря которому «Эвеланш» одержала уже третью победу в четырех играх сезона.

Вышел по ходу встречи на лед и бэкап «Брюинз» Антон Худобин, заменивший провалившегося Тукку Раска. Почти за период Худобин отразил все 9 бросков по своим воротам, и «Бостон» чуть не спас игру, сократив отставание с 1:4 до минимума. Но в концовке «Колорадо» дважды поразил оставленный им ради шестого полевого игрока створ.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 5:30
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
3Калгари Флэймз4

Легендарный Яромир Ягр дебютировал в составе «Калгари Флэймз» в выездном матче против «Лос-Анджелес Кингз», и хотя чех не набрал за 13 с лишним минут на льду очков и закончил встречу с показателем полезности -1, его команда смогла вырвать волевую победу в овертайме.

Николай Кулемин ничем не проявил себя за 10 минут игрового времени в противостоянии с «Анахаймом», завершившемся для «Айлендерс» третьим поражением в четырех играх нового сезона.

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