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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Шнайдер, Вуд и Ткачук — звёзды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд игрового дня.

Третьей звездой игрового дня назван нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, забросивший две шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). (Этот матч стал дебютным за канадскую команду для 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра.)

Второй звездой игрового дня Национальная хоккейная лига признала форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Майлса Вуда, оформившего дубль в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

Первой звездой признан голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, отразивший 47 бросков из 50 в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (6:3).

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