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09:40 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Калгари» победили «Лос-Анджелес» в дебютном матче Ягра за клуб

ТАСС, 12 октября. «Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Анже Копитар (36-я минута) и Дастин Браун (41, 42). За «Калгари» шайбы забросили Мэттью Ткачук (4, 51), Майкл Фролик (8) и Шон Монахан (62).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 5:30
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
3Калгари Флэймз4

Чешский форвард «Калгари» Яромир Ягр провел первый матч за канадский клуб. 45-летний нападающий провел на льду 13 минут 38 секунд и результативными действиями не отметился.

Чех подписал однолетний контракт с «Калгари» 5 октября. В минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье.

«Калгари» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков, «Лос-Анджелес» — шестое с пятью очками.

В следующем матче 14 октября «Калгари» примет «Оттаву». «Лос-Анджелес» 15 октября сыграет дома с «Баффало».

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