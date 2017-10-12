Хоккеисты «Калгари» победили «Лос-Анджелес» в дебютном матче Ягра за клуб

Источник: РИА "Новости"

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Анже Копитар (36-я минута) и Дастин Браун (41, 42). За «Калгари» шайбы забросили Мэттью Ткачук (4, 51), Майкл Фролик (8) и Шон Монахан (62).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 12.10.2017, 5:30 Лос-Анджелес Кингз ОТ 3 Калгари Флэймз 4

Чешский форвард «Калгари» Яромир Ягр провел первый матч за канадский клуб. 45-летний нападающий провел на льду 13 минут 38 секунд и результативными действиями не отметился.

Чех подписал однолетний контракт с «Калгари» 5 октября. В минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье.

«Калгари» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков, «Лос-Анджелес» — шестое с пятью очками.