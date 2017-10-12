Гол и передача Якупова помогли «Колорадо» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Александр Керфут (9-я минута), Якупов (21), Свен Андригетто (33, 59), Мэтт Дюшен (36) и Тайсон Джост (59). У «Бостона» голы забили Брэд Маршанд (18), Тим Шаллер (52) и Тори Круг (53). Лучшим игроком матча был признан Якупов, второй звездой стал Дюшен, третьей — Маршанд.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 12.10.2017, 4:30 Колорадо Эвеланш 6 Бостон Брюинз 3

Якупов сыграл в матче 13 минут 43 секунды, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также отметился результативной передачей и двумя силовыми приемами. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 17 с половиной минут, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заработать пять штрафных минут за драку с защитником «Бостона» Адамом Макуэйдом.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 из 23 бросков по воротам. В свою очередь российский вратарь «Бостона» Антон Худобин, вышел на площадку перед третьим периодом матча, заменив финна Тууку Раска. Худобин провел первую игру в сезоне, отразив все девять бросков по воротам. Последние две шайбы в матче хоккеисты «Колорадо» забросили в пустые ворота, когда «Бостон» играл вшестером.