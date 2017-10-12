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09:07 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Якупова помогли «Колорадо» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

ТАСС, 12 октября. «Колорадо» на своей площадке одержал победу над «Бостоном» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой, результативной передачей, и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Александр Керфут (9-я минута), Якупов (21), Свен Андригетто (33, 59), Мэтт Дюшен (36) и Тайсон Джост (59). У «Бостона» голы забили Брэд Маршанд (18), Тим Шаллер (52) и Тори Круг (53). Лучшим игроком матча был признан Якупов, второй звездой стал Дюшен, третьей — Маршанд.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 4:30
Колорадо Эвеланш
6Бостон Брюинз3

Якупов сыграл в матче 13 минут 43 секунды, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также отметился результативной передачей и двумя силовыми приемами. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 17 с половиной минут, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заработать пять штрафных минут за драку с защитником «Бостона» Адамом Макуэйдом.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 из 23 бросков по воротам. В свою очередь российский вратарь «Бостона» Антон Худобин, вышел на площадку перед третьим периодом матча, заменив финна Тууку Раска. Худобин провел первую игру в сезоне, отразив все девять бросков по воротам. Последние две шайбы в матче хоккеисты «Колорадо» забросили в пустые ворота, когда «Бостон» играл вшестером.

«Колорадо» с шестью очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Бостон» с двумя баллами располагается на 13-й строчке на Востоке. В следующем матче 13 октября «Колорадо» дома сыграет против «Анахайма», на следующий день «Бостон» в гостях встретится с «Аризоной.

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