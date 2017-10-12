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09:03 (мск), источник: ТАСС

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС, 12 октября. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» со четом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в сезоне-2017/18.

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг (6-я минута), Патрик Хорнквист (29) и Конор Шири (41). У «Вашингтона» отличились Кристиан Джус (40) и Овечкин (53).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 2:30
Вашингтон Кэпиталз
2Питтсбург Пингвинз3

Всего в матче Овечкин провел 19 с половиной минут, успев нанести семь бросков и провести один силовой прием. Овечкин забросил восьмую шайбу в четырех играх сезона-2017/18, Овечкин стал первым хоккеистом с 2013 года, которому удалось восемь раз отличиться в четырех стартовых играх сезона НХЛ, четыре года назад подобное удалось Патрику Марло в составе «Сан-Хосе».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не набрал баллы за результативность, проведя на льду 19 минут, в его активе два броска. Кузнецов не смог продлить результативную серию, в трех предыдущих играх он отдал восемь голевых передач. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 19 минут 27 секунд, нанес четыре броска и провел один силовой прием.

В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» в гостях встретится с клубом «Тампа-Бэй», на следующий день «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси» на выезде. «Питтсбург» одержал вторую победу в четырех играх и поднялся на вторую строчку в Восточной конференции, сместив с нее «Вашингтон», который впервые в текущем сезоне потерпел поражение в основное время.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 12.10.2017, 2:30
Торонто Мэйпл Ливз
3Нью-Джерси Дэвилз6

В параллельной встрече игрового дня «Торонто» на своей площадке уступил «Нью-Джерси» со счетом 3:6. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей, набрав пятое очко (2+3) за результативность в четырех встречах. Для «Торонто» это поражение стало первым в сезоне.

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