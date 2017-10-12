Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг (6-я минута), Патрик Хорнквист (29) и Конор Шири (41). У «Вашингтона» отличились Кристиан Джус (40) и Овечкин (53).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 12.10.2017, 2:30 Вашингтон Кэпиталз 2 Питтсбург Пингвинз 3

Всего в матче Овечкин провел 19 с половиной минут, успев нанести семь бросков и провести один силовой прием. Овечкин забросил восьмую шайбу в четырех играх сезона-2017/18, Овечкин стал первым хоккеистом с 2013 года, которому удалось восемь раз отличиться в четырех стартовых играх сезона НХЛ, четыре года назад подобное удалось Патрику Марло в составе «Сан-Хосе».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не набрал баллы за результативность, проведя на льду 19 минут, в его активе два броска. Кузнецов не смог продлить результативную серию, в трех предыдущих играх он отдал восемь голевых передач. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 19 минут 27 секунд, нанес четыре броска и провел один силовой прием.

В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» в гостях встретится с клубом «Тампа-Бэй», на следующий день «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси» на выезде. «Питтсбург» одержал вторую победу в четырех играх и поднялся на вторую строчку в Восточной конференции, сместив с нее «Вашингтон», который впервые в текущем сезоне потерпел поражение в основное время.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 12.10.2017, 2:30 Торонто Мэйпл Ливз 3 Нью-Джерси Дэвилз 6