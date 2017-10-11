Сезон для истории. Овечкин вернулся сам и вывел НХЛ на пик ее могущества

События, окружавшие «Вашингтон Кэпиталз» перед стартом нынешнего сезона, были полны настоящего драматизма. Постоянные неудачи в плей-офф пропитали всю атмосферу вокруг клуба неприятным туманом разочарования, и сама состоятельность «столичных» как единого коллектива многими болельщиками ставилась под сомнение. В центре этого водоворота эмоций, как обычно, был Александр Овечкин, и это не вызывало особых удивлений. В самом деле: год за годом «Вашингтон» разочаровывает своих поклонников, и из года в год в этом обвиняют Великую Восьмёрку. Россиянин — лучший снайпер своего поколения, которому пока так и не дался в руки неуловимый кубок Стэнли. Если раньше считалось, что роль Овечкина в итоговом результате команды слишком велика и Александра надо разгружать, то летняя потеря глубины состава вновь сконцентрировала всё внимание на нём. Вновь, как и много лет назад, все начали ждать от форварда особой, вдохновенной игры, намекая, что без прежнего Овечкина «Вашингтон» рискует утонуть в подступающем болоте. Забив 7 голов в двух матчах, россиянин блестяще ответил всем критикам, подтвердив не только собственную силу, но и мощь той лиги, в которой он выступает.
За два первых матча Овечкин нанёс 14 бросков в створ, процент попадания составил 50%. После третьего матча он снизился до 38,9%.
Рискнём предположить следующее: ещё никогда в своей вековой истории Национальная хоккейная лига не была так богата талантами и яркими личностями. После того как в прошлом сезоне 20-летний Коннор Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи», став единственным игроком с сотней очков в профайле, а новичок Остон Мэттьюс забил 40 голов, к НХЛ стали автоматически приклеивать ярлык лиги молодых. 6 из 11 лучших бомбардиров регулярного чемпионата-2016/17 были моложе 25 лет, а характеристика «ветеран», применяемая к игрокам, приблизилась к отметке в 30 лет.
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Но едва начался новый сезон, как на сцену вышел 32-летний Овечкин, в двух матчах семь раз поразивший ворота соперника. Кто-то из болельщиков явно был удивлён, а кто-то законно возражал: это всё ещё тот самый Овечкин, пусть и со седой щетиной на лице. «Возможно, Алекс выбрал такой способ доказать всем, что его ещё рано сбрасывать со счетов», — отметил многолетний оруженосец и партнёр Александра Никлас Бекстрём.
Сезон-2017/18 может стать исторической точкой соприкосновения двух эпох. Притом что НХЛ действительно стремительно становится лигой молодых, а порой и совсем ещё юных героев, старички типа Кросби и Овечкина ещё крепко держат факел в своих руках. С точки зрения интереса для болельщика нынешнее время — абсолютно уникально: лига стала не только быстрее и сильнее, чем когда-либо, она ещё и переполнена талантами, которые родились как 1980-х, так и в 1990-х годах. Старшее поколение звёзд, куда помимо Овечкина и Кросби можно отнести Кейна, Тэйвза, Малкина, Маршана, Кессела, Марло и прочих, ещё не сошло со сцены, а поколение Макдэвида, Мэттьюса, Марнера и Пастрняка уже сполна показало свою силу. Молодёжь не ждёт своей очереди, нетерпеливо предвкушая проводы на пенсию заслуженных ветеранов. Тот же Макдэвид, Мэттьюс и Лайне будут сражаться за «Арта Росса» и «Мориса Ришара», Мэтт Мюррей окажет конкуренцию Кэри Прайсу в борьбе за «Везину», и такая смесь талантов из разных времён лишь усилит интригу и интерес.
«Вы правы. Все эти обстоятельства просто идеальны для самой игры. Дети уже повзрослели и голодны до побед, они уже являются лучшими хоккеистами в лиге. Но и опытные парни ещё не сошли. Посмотрите хотя бы на то, как “зажигает” Алекс. Наблюдать за ним все эти 10 лет было просто невероятно», — добавил 29-летний Бекстрём. Нынешняя ситуация ничуть не похожа на середину нулевых годов, когда те же Овечкин и Кросби только-только появились в постлокаутной НХЛ, а старички типа Марио, Сакика и прочих еле таскали ноги, возмущаясь введённому потолку зарплат.
Сейчас уже не скажешь однозначно, ориентируясь на заокеанские шаблоны заголовков, кто же является обладателем банального титула «лучший хоккеист в мире». Вроде бы Макдэвид уже принял эту «эстафету величия», но Кросби, взявший в июне приз MVP плей-офф, третий Кубок Стэнли, а заодно и «Ришар Трофи», заставил молодого чуть отойти с дороги. «Сможет ли Овечкин забить 60 или 70 голов? Почему бы и нет, после такого-то начала! Если он сохранит подобный темп, это будет хорошо для нас», — с улыбкой сказал Бекстрём. Для лиги это тоже будет неплохо.
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«Лучшие всегда возвращаются на вершину»
«Я становлюсь старше, это очевидно. Кубок Стэнли мне пока не покорился, поэтому во время летней подготовки я стараюсь работать с той же страстью и энергией, что и раньше. Надо признать, что хоккей изменился достаточно стремительно, теперь уже другая скорость, другое судейство, другие правила. Значит, игрой тоже нужно управлять по-новому, потому что приходит молодёжь», — отметил Овечкин, который после недели регулярного чемпионата имеет на своём счету больше голов, чем у шести команд в турнирной таблице.
«Вы видели Овечкина когда-нибудь более “голодным” до игры, до голов? Я вижу этот голод в его глазах», — отметил Евгений Кузнецов, который был ассистентом шести из семи голов Александра. «Овечкин — гордый спортсмен, он всё ещё хочет доказывать. Когда у него не получается, он хочет доказать, что все ошибаются в прогнозах и оценках. Иногда требуется время, чтобы залечить прежние раны. Нужно время, чтобы сделать переоценку ценностей в своей голове. Именно в такие минуты и понимаешь, что становишься старше, а в жизни всё идёт не так просто. Хотелось бы надеяться, что всё это не закончится начальной парой игр, а будет продолжаться на протяжении сезона. Каждого игрока оценивают по разным критериям, и в случае с Александром это заброшенные шайбы. Все говорят: “Он уже не может забить 50 голов”. Теперь ему хочется забить 70, чтобы доказать, что вы не правы. Лучшие спортсмены всегда возвращаются на вершину, когда вы в них сомневаетесь. Надеюсь, с Овечкиным произошло именно это», — резюмировал наставник «Вашингтона» Барри Тротц.
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