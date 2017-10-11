Виталий Прохоров: Овечкину помогла женитьба

Источник: Газета.Ру

— Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует невероятную результативность на старте регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил уже семь шайб за три матча. Что послужило причиной к этому возрождению?

— Ну, везение тут точно ни при чем. Овечкин — это мастер, который уже долгие годы записывает на свой счет по 50 голов за сезон. Успешный старт в этом розыгрыше НХЛ означает, что Александр упорно готовился в России к началу соревнований. Он явно сбросил вес после летних тренировок. Может быть, и женитьба Овечкина дала свои положительные плоды в плане его успехов на льду.

Явно видно, что человек настроился на покорение собственных рекордов. К тому же такие игроки, как Александр, всегда держат в голове только основную цель — Кубок Стэнли. У Саши есть все — рекорды, голы, результативные очки, деньги. Нет только одного — победы в Кубке Стэнли. Желаю ему в этом сезоне взять эту высоту.

— Еще одним бодрым началом в НХЛ отметился клуб, который начал свое существование только в этом сезоне, — «Вегас Голден Найтс». На ваш взгляд, есть ли у этой команды реальный шанс выйти в плей-офф с первой попытки в своей истории?

— В «Вегасе» играют отнюдь не новые люди. В какой-то мере весь коллектив собран из игроков НХЛ, которые уже имеют огромный опыт игры на канадских и американских площадках. А вот какой результат они покажут, уже зависит от тренера. В целом хоккей в НХЛ одинаковый — везде это микс североамериканского стиля игры с европейским. Техника, тактика, силовая борьба, умение играть и в большинстве, и в меньшинстве — все это есть и у «Вегаса». Единственное, чего не хватает, — это наличия в составе суперзвезд.

Но в общем «Вегас» может играть как крепкий середняк при умелой подготовке и сильной воле игроков. Думаю, хоккеисты этой команды хотят доказать всему миру, что зря от них избавились в предыдущих клубах.

При всем при этом нужно отметить, что это только старт сезона. Надо еще в течение ближайших двух-трех месяцев посмотреть на то, как будет развиваться история «Вегаса». В самом начале чемпионата могут происходить самые разные неожиданности.

— Давайте теперь вернемся в Россию и поговорим о КХЛ. Петербургский СКА одержал уже 20 побед подряд, не потерпев ни одного поражения. Есть ли шансы у какой-либо другой команды оспорить у питерских армейцев Кубок Гагарина?

— СКА состоит наполовину из кандидатов в олимпийскую сборную России, причем основной костяк команды был сформирован еще года четыре назад. У всех этих ребят просто огромный опыт в совместной игре. Как коллектив, они уже достигали больших целей — за три года они завоевали два Кубка Гагарина. Даже если у СКА не ладится игра, хоккеисты этой команды могут по ходу матча поменять свой настрой и добиться результата.

А вот что никто не играет с питерскими армейцами до конца — это уже проблема других команд. Очень часто соперники подопечных Олега Знарка бросают играть после пропущенных шайб.

Но сейчас идет регулярный чемпионат КХЛ. Плей-офф — это совершенно другая история. Кубковые игры сильно отличаются от обычных матчей длинного сезона. Например, московский ЦСКА мог всех громить в регулярном чемпионате, выходить в плей-офф с первого места с завидным преимуществом, и все думали, что красно-синие без проблем завоюют Кубок Гагарина. Однако армейцы останавливались в полушаге от трофея и никак не могли его заполучить. Так что нельзя говорить, что никаких соперников у СКА в плей-офф не будет. Конечно, такие команды найдутся — не будем лукавить.

— А кто именно это может быть?