Виталий Прохоров: Овечкину помогла женитьба
Чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года,
Чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года,
— Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует невероятную результативность на старте регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил уже семь шайб за три матча. Что послужило причиной к этому возрождению?
— Ну, везение тут точно ни при чем. Овечкин — это мастер, который уже долгие годы записывает на свой счет по 50 голов за сезон. Успешный старт в этом розыгрыше НХЛ означает, что Александр упорно готовился в России к началу соревнований. Он явно сбросил вес после летних тренировок. Может быть, и женитьба Овечкина дала свои положительные плоды в плане его успехов на льду.
Явно видно, что человек настроился на покорение собственных рекордов. К тому же такие игроки, как Александр, всегда держат в голове только основную цель — Кубок Стэнли. У Саши есть все — рекорды, голы, результативные очки, деньги. Нет только одного — победы в Кубке Стэнли. Желаю ему в этом сезоне взять эту высоту.
— Еще одним бодрым началом в НХЛ отметился клуб, который начал свое существование только в этом сезоне, — «Вегас Голден Найтс». На ваш взгляд, есть ли у этой команды реальный шанс выйти в
— В «Вегасе» играют отнюдь не новые люди. В
Но в общем «Вегас» может играть как крепкий середняк при умелой подготовке и сильной воле игроков. Думаю, хоккеисты этой команды хотят доказать всему миру, что зря от них избавились в предыдущих клубах.
При всем при этом нужно отметить, что это только старт сезона. Надо еще в течение ближайших
— Давайте теперь вернемся в Россию и поговорим о КХЛ. Петербургский СКА одержал уже 20 побед подряд, не потерпев ни одного поражения. Есть ли шансы у
— СКА состоит наполовину из кандидатов в олимпийскую сборную России, причем основной костяк команды был сформирован еще года четыре назад. У всех этих ребят просто огромный опыт в совместной игре. Как коллектив, они уже достигали больших целей — за три года они завоевали два Кубка Гагарина. Даже если у СКА не ладится игра, хоккеисты этой команды могут по ходу матча поменять свой настрой и добиться результата.
А вот что никто не играет с питерскими армейцами до конца — это уже проблема других команд. Очень часто соперники подопечных Олега Знарка бросают играть после пропущенных шайб.
Но сейчас идет регулярный чемпионат КХЛ.
— А кто именно это может быть?
— Для начала рассмотрим возможных соперников в группе. В первую очередь, опасность будут представлять ЦСКА, московский «Динамо», ярославский «Локомотив» — в общем, те коллективы, которые располагаются в верхней части таблицы. А из другой, Восточной конференции я бы выделил казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».