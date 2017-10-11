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12:03 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп похвалил Малкина за размеры

Президент США Дональд Трамп встретился с чемпионами НХЛ из «Питтсбурга», особо выделив в их рядах россиянина Евгения Малкина и выдав загадочную тираду о «двухголовом монстре». Артем Анисимов из «Чикаго» отличился впервые в сезоне, а «Вегас» установил рекорд всех времен для дебютантов лиги.

Источник: Газета.Ру

«Питтсбург» сходил к Трампу.

Очередной игровой день разогнавшегося чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал с важнейшего события. После сорванного визита в Белый дом баскетбольного чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз» президент США Дональд Трамп принял на рабочем месте обладателей Кубка Стэнли из «Питтсбург Пингвинз». Глава государства достаточно мило пообщался с хоккеистами, сравнив 191-сантиметрового Евгения Малкина с баскетболистом.

«Сидни Кросби — не единственная звезда, блиставшая в чемпионском сезоне «пингвинов». Есть еще Малкин! — проявил осведомленность Трамп и тут же пожал россиянину руку. —.

Большой, крепкий, сильный парень. Евгений был второй головой «монстра», который сделал всех. Такой двуглавый «монстр»… На двоих они забросили 77 шайб.

«На прошлой неделе каждый из вас сделал два пожертвования по $25 тыс. для восстановления Пуэрто-Рико, поддержки жертв и сотрудников экстренных служб после ужасного нападения в Лас-Вегасе. Это честь для меня — принимать «Питтсбург», — добавил американский президент.

Наставник «Пингвинз» Майк Салливан назвал поход в Белый дом «показателем успеха команды».

«Любая возможность посетить Белый дом и увидеть, что он значит для истории США — это потрясающий опыт, — подчеркнул специалист. — Это мероприятие — последнее в рамках празднования победы в Кубке Стэнли.

Как тренер, я ждал возможности перевернуть страницу и сосредоточиться на новом сезоне. Нам предстоят важные игры, в особенности в среду против «Вашингтон Кэпиталз».

Вегас Голден Найтс — «Аризона Койотс» — 5:2.

«Вегас» продолжает оставаться главным открытием сезона. Мало того, что дебютант лиги впервые в истории одержал три победы на старте, так еще и заполнил зал T-Mobile Arena, знаменитый большими боксерскими боями, на 105%. Аудитория первой «домашки» клуба составила 18 191 человек при официальной вместимости лишь в 17 367 мест.

Неудивительно, что первой звездой матча был признан не конкретный игрок, как обычно, а… город Лас-Вегас, обеспечивший феноменальную явку.

Перед игрой состоялась памятная церемония по поводу недавних трагических событий. Зрители на трибунах сохраняли гробовое молчание на протяжении 58 секунд — по числу убитых в результате атаки преступника посетителей фестиваля кантри-музыки. Хоккеистов сопровождали на лед полицейские и спасатели — те люди, кто первыми пришел на помощь пострадавшим.

«Каролина Харрикейнс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 (ОТ).

«Голубые мундиры» Сергея Бобровского и Артемия Панарина совершили меньше бросков (27 против 38), но набрали очень важные очки.

Причем российский вратарь был близок к шатауту — хозяева распечатали его «рамку» лишь за полторы минуты до окончания третьего периода.

Победу гостям принес дубль Сонни Милано. Нападающий отличился на 51-й и 65-й минутах.

Панарин пробыл на площадке 21 минуту 36 секунд, но так ни разу и не бросил в сторону цели.

Вторую игру «Каролины» на своем льду посетили на 10 тыс. болельщиков меньше, чем первую, — лишь 7892 человек.

«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхокс» — 1:3.

Оставшийся в «Чикаго» без Панарина его соотечественник Артем Анисимов голом в большинстве помог своим увести волевую победу из Канады. В его активе и еще один бросок за 15 мин 16 сек пребывания в гуще событий. Анисимов отличился впервые в текущем чемпионате.

Любопытно, что хозяева перебросали «ястребов» практически в два раза — 42 попытки против 25.

Результаты остальных матчей:

«Даллас Старз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2.

Новичок «звезд» Александр Радулов набрал один балл за результативность, ассистировав партнеру в случае с третьим голом своей команды. За 20.56 россиянин совершил один бросок.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3.

«Рейнджер» Павел Бучневич дважды примеривался по воротам «блюзменов», также добавив в копилку один пас за 19.20. Владимир Тарасенко из стана гостей столько же раз разряжал клюшку за 18.50, но безрезультатно. Его партнер Иван Барбашев отыграл 15.59.

«Нэшвилл Предаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:5.

«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз» — 2:3 (Б).

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