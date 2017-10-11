«Вегас» признан первой звездой игрового дня НХЛ

В ночь на среду «Вегас» обыграл «Аризону» со счетом 5:2 в первом домашнем матче в своей истории. Перед началом встречи «Вегас» 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни, а имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания. По итогам игры город Лас-Вегас символически был признан первой звездой матча.