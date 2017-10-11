«Вегас» признан первой звездой игрового дня НХЛ
ТАСС, 11 октября. Клуб «Вегас Голден Найтс», созданный в 2017 году, признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 11 октября. Клуб «Вегас Голден Найтс», созданный в 2017 году, признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на среду «Вегас» обыграл «Аризону» со счетом 5:2 в первом домашнем матче в своей истории. Перед началом встречи «Вегас» 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в
«Вегас» одержал три победы в трех стартовых матчах сезона и стал первой
Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Сонни Милано, забросивший две шайбы в поединке с «Каролиной» (2:1 ОТ). Третьей звездой стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу во встрече с «Филадельфией» (6:5).