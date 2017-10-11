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11:21 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» признан первой звездой игрового дня НХЛ

ТАСС, 11 октября. Клуб «Вегас Голден Найтс», созданный в 2017 году, признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2017

В ночь на среду «Вегас» обыграл «Аризону» со счетом 5:2 в первом домашнем матче в своей истории. Перед началом встречи «Вегас» 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни, а имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания. По итогам игры город Лас-Вегас символически был признан первой звездой матча.

«Вегас» одержал три победы в трех стартовых матчах сезона и стал первой командой-новичком НХЛ за 100-летнюю историю лиги, которой удалось добиться подобного достижения.

Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Сонни Милано, забросивший две шайбы в поединке с «Каролиной» (2:1 ОТ). Третьей звездой стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу во встрече с «Филадельфией» (6:5).

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