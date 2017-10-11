Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
СМИ, сообщившее о смерти Хворостовского, сделало заявление
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс0
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
10:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Вегас» стал первым в истории новичком НХЛ, стартовавшим с трех побед подряд

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате, нанеся поражение «Аризоне».

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся на площадке «Вегаса», завершилась со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Томаш Носек (3-я минута), Дерик Энгелланд (5), Джеймс Нил (7 и 11) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннотон (55).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 11.10.2017, 5:00
Вегас Голден Найтс
5Аризона Койотс2

Таким образом, «Вегас» стал первой командой в истории НХЛ, которая смогла одержать победы в своих первых трех матчах в дебютном сезоне.

В другом матче дня «Оттава» в серии буллитов в гостях взяла верх над «Ванкувером» — 3:2.

Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Спорт-Экспресс
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь