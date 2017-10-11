Во вторник «Авангард» дома уступил «Барысу» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча.
«Вегас» стал первым в истории новичком НХЛ, стартовавшим с трех побед подряд
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Вегаса», завершилась со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Томаш Носек (3-я минута), Дерик Энгелланд (5), Джеймс Нил (7 и 11) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннотон (55).
Таким образом, «Вегас» стал первой командой в истории НХЛ, которая смогла одержать победы в своих первых трех матчах в дебютном сезоне.
В другом матче дня «Оттава» в серии буллитов в гостях взяла верх над «Ванкувером» — 3:2.