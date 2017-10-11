«Вегас» стал первым в истории новичком НХЛ, стартовавшим с трех побед подряд

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся на площадке «Вегаса», завершилась со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Томаш Носек (3-я минута), Дерик Энгелланд (5), Джеймс Нил (7 и 11) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннотон (55).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 11.10.2017, 5:00 Вегас Голден Найтс 5 Аризона Койотс 2

Таким образом, «Вегас» стал первой командой в истории НХЛ, которая смогла одержать победы в своих первых трех матчах в дебютном сезоне.