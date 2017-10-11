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09:31 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв «Аризону»

ТАСС, 11 октября. Клуб «Вегас Голден Найтс», созданный в 2017 году, обыграл «Аризону» со счетом 5:2 в первом домашнем матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в своей истории. Эта победа стала для команды третьей подряд с начала сезона.

Источник: AP 2017

В составе хозяев дубль оформил Джеймс Нил (7-я и 11-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (3), Дерик Энджелленд (5) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннатон (55).

«Вегас» одержал три победы в трех матчах в сезоне. Команда с шестью очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Аризона» не одержала ни одной победы. Клуб набрал 1 очко в трех играх и расположился на 14-м месте на Западе.

В следующем матче «Вегас» на своем льду примет «Детройт». Встреча пройдет в ночь на субботу. «Аризона» днем ранее также дома сыграет с «Детройтом».

Перед началом встречи «Вегас» 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни. Имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания.

1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок из окна своего номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay в Лас- Вегасе открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от отеля. В результате погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. ФБР считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.

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