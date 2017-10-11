«Вегас» одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв «Аризону»

Источник: AP 2017

В составе хозяев дубль оформил Джеймс Нил (7-я и 11-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (3), Дерик Энджелленд (5) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннатон (55).

«Вегас» одержал три победы в трех матчах в сезоне. Команда с шестью очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Аризона» не одержала ни одной победы. Клуб набрал 1 очко в трех играх и расположился на 14-м месте на Западе.

В следующем матче «Вегас» на своем льду примет «Детройт». Встреча пройдет в ночь на субботу. «Аризона» днем ранее также дома сыграет с «Детройтом».

Перед началом встречи «Вегас» 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни. Имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания.