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09:11 (мск), источник: ТАСС

Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в матче НХЛ

ТАСС, 11 октября. «Чикаго» победил «Монреаль» со счетом 3:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов забросил первую шайбу в сезоне-2017/18.

Источник: AP 2017

В составе «Чикаго» шайбы забросили Алекс Дебрикат (18-я минута), Брэндон Саад (19) и Анисимов (31). У «Монреаля» отличился Томаш Плеканец (2).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 11.10.2017, 2:30
Монреаль Канадиенс
1Чикаго Блэкхокс3

Анисимов провел в матче 15 минут и 16 секунд, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также заблокировал два броска соперников. На счету 29-летнего российского нападающего теперь два очка (1+1) по системе «гол+пас» в четырех матчах сезона.

«Чикаго» одержал третью победу в четырех матчах и поднялся на второе место в Западной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение и четырех встречах и занимает предпоследнее место на Востоке. В следующем матче в ночь на пятницу «Чикаго» на своей площадке встретится с «Миннесотой», «Монреаль» 14 октября дома сыграет против «Торонто».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 2, 11.10.2017, 2:00
Каролина Харрикейнз
ОТ
1Коламбус Блю Джэкетс2

В параллельном матче «Коламбус» на выезде обыграл «Каролину» в овертайме со счетом 2:1. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобрвоский отразил 37 из 38 бросков и был признан второй звездой встречи. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту и 36 секунд на площадке, он отметился лишь удалением в овертайме за задержку руками.

«Коламбус» одержал вторую победу в трех встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Каролина» идет восьмой. В следующем матче в ночь на субботу «Коламбус» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», на следующий день «Каролина» на выезде сыграет против «Виннипега».

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