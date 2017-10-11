Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Чикаго» шайбы забросили Алекс Дебрикат (18-я минута), Брэндон Саад (19) и Анисимов (31). У «Монреаля» отличился Томаш Плеканец (2).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 11.10.2017, 2:30 Монреаль Канадиенс 1 Чикаго Блэкхокс 3

Анисимов провел в матче 15 минут и 16 секунд, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также заблокировал два броска соперников. На счету 29-летнего российского нападающего теперь два очка (1+1) по системе «гол+пас» в четырех матчах сезона.

«Чикаго» одержал третью победу в четырех матчах и поднялся на второе место в Западной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение и четырех встречах и занимает предпоследнее место на Востоке. В следующем матче в ночь на пятницу «Чикаго» на своей площадке встретится с «Миннесотой», «Монреаль» 14 октября дома сыграет против «Торонто».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 2, 11.10.2017, 2:00 Каролина Харрикейнз ОТ 1 Коламбус Блю Джэкетс 2

В параллельном матче «Коламбус» на выезде обыграл «Каролину» в овертайме со счетом 2:1. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобрвоский отразил 37 из 38 бросков и был признан второй звездой встречи. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту и 36 секунд на площадке, он отметился лишь удалением в овертайме за задержку руками.