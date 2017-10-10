Наследники Мэттьюса и Макдэвида. Кто следующий покорит НХЛ?

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Нико Хишир («Нью-Джерси»)

После того как на двух последних драфтах новичков были выбраны под первыми номерами Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, с главных проспектов на ярмарке талантов особый спрос. Сейчас швейцарца Нико Хишира вряд ли можно поставить в один ряд с форвардами «Эдмонтона» и «Торонто» — о Хишире не было столько разговоров перед драфтом, как в случае с Макдэвидом, он не сделал покер в своей дебютной игре в НХЛ, как Мэттьюс. Хишир вовсе не набрал очков в игре с «Колорадо», хотя его команда уверенно победила.

Да и вообще статистика швейцарского форварда не выходила даже в 100 очков за сезон в тот единственный год, который Хишир провёл в Северной Америке. Всё остальное время он играл на родине, где, конечно, выделялся, но не настолько, чтобы безоговорочно получить репутацию будущей звезды НХЛ. В «Нью-Джерси», который выбрал Нико на драфте, у Хишира, разумеется, будет возможность заявить о себе с первого же сезона, и теперь ему предстоит доказать, что «дьяволы» не зря потратили свой главный выбор на драфте именно на него, талантливого, но пока загадочного для НХЛ нападающего.

Нолан Патрик («Филадельфия»)

Уж кто выглядит на данный момент более адаптированным к НХЛ и с первого же сезона готов стать новой звездой, так это второй номер драфта-2017 Нолан Патрик, дебютировавший в этом сезоне в составе «Филадельфии». Канадец, естественно, побольше Хишира поиграл в минорных североамериканских лигах, да и результативность у него была получше, а последний сезон в WHL он и вовсе провёл в ранге капитана команды.

Мощный, подвижный, уверенный в себе результативный форвард — вот краткое резюме, с которым Патрика взяли на работу в «Филадельфию», крайне обрадованную решением «Нью-Джерси» выбрать под первым номером кота в мешке. Сезон Патрик начал с одной результативной передачи в трёх матчах, но есть ощущение, что по ходу этого чемпионата он раскачается.

Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

Вряд ли потенциала Пьер-Люка Дюбуа хватит для того, чтобы тягаться с тем же Макдэвидом в снайперской гонке, зато этот канадец может стать одним из лучших двусторонних форвардов в НХЛ. Так что в кумирах у Дюбуа наверняка числится не Коннор, а, например, Патрис Бержерон.

Пьер-Люк только в этом сезоне дебютировал в НХЛ, хотя был выбран на драфте-2016. Прошлый сезон он весьма успешно провёл в QMJHL и добился повышения до главной команды «Коламбуса», а на старте сезона уже успел открыть лицевой счёт голам за «мундиров».

Якуб Врана («Вашингтон»)

Чешский крайний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте ещё три года назад, в прошлом сезоне Врана сыграл 21 игру за «столичных», и только сейчас, кажется, Якуб закрепился в «Кэпиталз». Да ещё как закрепился — выходит на лёд в ведущем звене «Вашингтона» вместе с Овечкиным и Кузнецовым, которые стали главными ньюсмейкерами старта сезона НХЛ.



Врана пока не так активно принимает участие в русском разгуле результативности «Вашингтона», зато уже обладает полезным качеством предугадывать голы Александра Овечкина. Пока у Якуба 3 (0 + 3) очка, но нет сомнения, что игра в звене с такими мастерами положительно скажется не только на его результативности, но и профессиональном росте.

Мартин Фрк («Детройт»)

Поймал хорошую волну в новом чемпионате и ещё один чешский форвард, нападающий «Детройта» Мартин Фрк. Он был выбран «Ред Уингз» на драфте ещё пять лет назад, с тех пор много играл в ECHL и AHL, а в прошлом сезоне провёл два «пустых» матча за «Каролину».

Но старт сезона-2017/18 даёт надежду Фрку, что в его карьере произойдет качественный скачок. После завоевания Кубка Колдера, в котором Мартин был одним из лучших, «Детройт» обратил наконец внимание на своего проспекта, и тот пока не подводит. За две игры в активе Фрка 3 (2 + 1) очка, и пока он лучший новичок стартовавшего чемпионата.

Сонни Милано («Коламбус»)

Этого молодого человека «Коламбус» задрафтовал три года назад и с тех пор аккуратно подпускал Милано к играм за основной состав. В НХЛ у него получалось не очень, зато командировки в AHL оборачивались бомбардирскими всплесками.

Неизвестно, собирались ли в «Коламбусе» и в этот раз привлечь Милано всего к трём-четырём играм за «мундиров», как это было в прошлые годы, но сейчас Сонни взял инициативу в свои руки. За две игры он забросил две шайбы, и прямо сейчас Милано — лучший снайпер своей команды.

Уилл Батчер («Нью-Джерси»)

Но среди талантливых новичков старта сезона — не только нападающие, некоторым защитникам также есть что сказать. Например, Уилл Батчер, защитник «Нью-Джерси», очень долго шедший к дебюту в НХЛ.