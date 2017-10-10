Третьяк признался, что был удивлен новым снайперским достижением Овечкина в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Овечкин отметился семью заброшенными шайбами в двух стартовых матчах — против «Оттавы» (5:4 Б) форвард оформил хет-трик, а в игре с «Монреалем» (6:1) он забросил четыре шайбы. Впервые с 1917 года одному игроку удалось забросить по три или больше шайб в первых двух играх чемпионата.

«По-моему, не только я, все удивились, сто с лишним лет не могли повторить это достижение. Все знают, откуда и как он бросает, но ничего не могут сделать, настолько сильны броски Овечкина, профессиональные вратари даже не успевают руку поднять, очень большая скорость у шайбы, тем более он больше бросает сходу. Саша бьет по “девяткам”, голкиперам же, которые в основном закрывают низ, очень сложно на это реагировать. Если бы мне нужно было ловить его броски, я вообще бы не поймал», — заявил в прошлом голкипер сборной СССР Третьяк.

«У него хорошие партнеры, что очень важно. Если вспомним Олимпиаду в Сочи, где он играл с [Евгением] Малкиным, они забили очень мало, потому что нужен тот, кто будет подносить патроны. А в “Вашингтоне” [Евгений] Кузнецов и [Якуб] Врана играют на него и раздают такие передачи, что и я забил бы. Я рад за него, это наш человек», — добавил собеседник агентства.