Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»

Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Алекс Киллорн (26-я минута), Крис Куниц (39), Кучеров (51) и Брэйден Поинт (64). У гостей дублем отметился Ти Джей Оши (19 и 28), которому в моменте со второй шайбой ассистировал Евгений Кузнецов, а еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрём (17). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в двух первых матчах сезона 7 шайб, результативными действиями не отметился.