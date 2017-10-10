Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Алекс Киллорн (26-я минута), Крис Куниц (39), Кучеров (51) и Брэйден Поинт (64). У гостей дублем отметился Ти Джей Оши (19 и 28), которому в моменте со второй шайбой ассистировал Евгений Кузнецов, а еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрём (17). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в двух первых матчах сезона 7 шайб, результативными действиями не отметился.
«Торонто» на своей площадке также в овертайме взял верх над «Чикаго» — 4:3, одержав третью победу подряд. Российский защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев записал себе в актив шайбу и результативный пас.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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4:3 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Купер
|Барри Тротц
|Андрей Василевский
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|Аарон Несс
|04:32
|Аарон Несс
|13:41
|Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, Ти.Дж. Оши)
|16:42
|17:03
|Янни Гурд
|Ти. Джей. Оши (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
|18:05
|2-й период
|25:28
|Алекс Киллорн (Б. Пойнт, Б. Коберн)
|27:13
|Янни Гурд
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|27:49
|32:01
|Дэн Джирарди
|32:01
|Дэн Джирарди
|32:01
|Седрик Пакетт
|Бретт Коннолли
|32:01
|Брукс Орпик
|32:01
|Джей Бигл
|35:18
|38:09
|Крис Куниц (А. Строльман, С. Пакетт)
|39:46
|Стивен Стэмкос
|3-й период
|43:28
|50:46
|Никита Кучеров (А. Киллорн, А. Строльман)
|Овертайм
|61:21
|63:08
|Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)