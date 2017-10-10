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Тампа-Бэй ЛайтнингОТ4
Вашингтон Кэпиталз3
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Торонто Мэйпл ЛивзОТ4
Чикаго Блэкхокс3
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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Гол и результативная передача российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй» нанести поражение «Вашингтону» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Алекс Киллорн (26-я минута), Крис Куниц (39), Кучеров (51) и Брэйден Поинт (64). У гостей дублем отметился Ти Джей Оши (19 и 28), которому в моменте со второй шайбой ассистировал Евгений Кузнецов, а еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрём (17). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в двух первых матчах сезона 7 шайб, результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торонто» на своей площадке также в овертайме взял верх над «Чикаго» — 4:3, одержав третью победу подряд. Российский защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев записал себе в актив шайбу и результативный пас.

Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
Вашингтон Кэпиталз
10.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Барри Тротц
Вратари
Андрей Василевский Филипп Грубауэр
1-й период
Аарон Несс 04:32
Аарон Несс 13:41
Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, Ти.Дж. Оши) 16:42
17:03 Янни Гурд
Ти. Джей. Оши (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем) 18:05
2-й период
25:28 Алекс Киллорн (Б. Пойнт, Б. Коберн)
27:13 Янни Гурд
Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов) 27:49
32:01 Дэн Джирарди
32:01 Дэн Джирарди
32:01 Седрик Пакетт
Бретт Коннолли 32:01
Брукс Орпик 32:01
Джей Бигл 35:18
38:09 Крис Куниц (А. Строльман, С. Пакетт)
39:46 Стивен Стэмкос
3-й период
43:28
50:46 Никита Кучеров (А. Киллорн, А. Строльман)
Овертайм
61:21
63:08 Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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