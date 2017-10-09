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01:55 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» забросил шесть шайб в победном матче НХЛ с «Баффало»

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. «Нью-Джерси» со счетом 6:2 обыграл «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), дублями в составе «Нью- Джерси» отметились Маркус Йоханссон и 19-летний швед Йеспер Братт.

В составе «Баффало» две шайбы забросил Эвандер Кейн (26-я и 58-я минута), у «Нью-Джерси» отличились Стефан Ноесен (7), Брайан Гиббонс (19), Братт (26, 33) и Йоханссон (28, 39).

19-летний швед Братт стал первым игроком в истории «Нью- Джерси», который в двух стартовых матчах в НХЛ сумел набрать пять очков по системе гол плюс пас. В матче с «Баффало» на его счету две шайбы и одна результативная передача. В своей дебютной игре (против «Колорадо» — 4:1) Братт также отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Первый номер драфта новичков 2017 года швейцарец Нико Хишер, набрал первый балл за результативность в составе «Нью-Джерси», в его активе результативная передача. После игры Братт был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Йоханссон, третьей — Кейн.

«Баффало» потерпел третье поражение в трех матчах и занимает последнее место в Восточной конференции. «Нью- Джерси» одержал вторую победу в двух встречах, занимая вторую строчку в таблице. В следующем матче «Баффало» в ночь на 12 октября в гостях встретится с «Сан-Хосе», днем ранее «Нью-Джерси» на выезде сыграет против «Торонто».

Баффало Сэйбрз 2:6
(0:2, 1:4, 1:0)
Нью-Джерси Дэвилз
9.10.2017, 22:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Джон Хайнс
Вратари
Чед Джонсон 40:00 (Р. Ленер 40:00) Кори Шнайдер
1-й период
Стефан Ноесен (Б. Гиббонс) 06:28
09:26 Кайл Окпосо
Брайан Гиббонс (Н. Хишир, М. Юханссон) 18:56
2-й период
21:33 Земгус Гиргенсонс
23:33
25:02 Эвандер Кейн (Р. Ристолайнен)
Стив Сантини 25:02
Йеспер Братт (М. Мюллер, А. Хенрик) 25:23
Маркус Юханссон (Т. Холл) 27:49
32:07 Натан Болье
Майлс Вуд 32:07
Йеспер Братт (Т. Холл, Э. Грин) 32:19
34:52 Джейсон Поминвилль
Маркус Юханссон (Й. Братт) 38:56
3-й период
Бен Лавджой 45:00
49:02
50:39
57:03 Эвандер Кейн (Дж. Поминвилль)
Статистика
13 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Й. Братт (Нью-Джерси Дэвилз), М. Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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