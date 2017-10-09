«Нью-Джерси» забросил шесть шайб в победном матче НХЛ с «Баффало»

В составе «Баффало» две шайбы забросил Эвандер Кейн (26-я и 58-я минута), у «Нью-Джерси» отличились Стефан Ноесен (7), Брайан Гиббонс (19), Братт (26, 33) и Йоханссон (28, 39).
19-летний швед Братт стал первым игроком в истории «Нью- Джерси», который в двух стартовых матчах в НХЛ сумел набрать пять очков по системе гол плюс пас. В матче с «Баффало» на его счету две шайбы и одна результативная передача. В своей дебютной игре (против «Колорадо» — 4:1) Братт также отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.
Первый номер драфта новичков 2017 года швейцарец Нико Хишер, набрал первый балл за результативность в составе «Нью-Джерси», в его активе результативная передача. После игры Братт был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Йоханссон, третьей — Кейн.
«Баффало» потерпел третье поражение в трех матчах и занимает последнее место в Восточной конференции. «Нью- Джерси» одержал вторую победу в двух встречах, занимая вторую строчку в таблице. В следующем матче «Баффало» в ночь на 12 октября в гостях встретится с «Сан-Хосе», днем ранее «Нью-Джерси» на выезде сыграет против «Торонто».