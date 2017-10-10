Генменеджер «Вегаса»: Шипачев работает самостоятельно

«Отсутствие Шипачева в “Вегасе” — техническое решение. Его представители расстроены из-за этого. Они не сразу поняли, в чем причина, но сейчас знают всю ситуацию. Он находится у себя дома в Лас-Вегасе и работает самостоятельно. Шипачев не тренируется с фарм-клубом», — приводит слова Макфи Ник Котсоника в Твиттере.