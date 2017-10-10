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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генменеджер «Вегаса»: Шипачев работает самостоятельно

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев не выступает за команду.

Источник: AP 2017

Ранее стало известно, что игрок заявлен за «Чикаго Вулвз» в АХЛ.

«Отсутствие Шипачева в “Вегасе” — техническое решение. Его представители расстроены из-за этого. Они не сразу поняли, в чем причина, но сейчас знают всю ситуацию. Он находится у себя дома в Лас-Вегасе и работает самостоятельно. Шипачев не тренируется с фарм-клубом», — приводит слова Макфи Ник Котсоника в Твиттере.

Напомним, Шипачеву не нашлось места в составе «Вегаса» из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Россиянин не выступал ранее в НХЛ, поэтому «Голден Найтс» смог отдать его в «Чикаго Вулвз» без процедуры драфта отказов.

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