Генменеджер «Вегаса»: Шипачев работает самостоятельно
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев не выступает за команду.
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев не выступает за команду.
Ранее стало известно, что игрок заявлен за «Чикаго Вулвз» в АХЛ.
«Отсутствие Шипачева в “Вегасе” — техническое решение. Его представители расстроены
Напомним, Шипачеву не нашлось места в составе «Вегаса»