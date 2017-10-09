Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. «Сент-Луис» по буллитам победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. «Сент-Луис» по буллитам победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Две шайбы в составе гостей забросил российский нападающий Владимир Тарасенко (30-я и 36-я минуты). У хозяев отличились Эндрю Лэдд (54) и Андерс Ли (60). Победный буллит на счету Брэйдена Шенна, Тарасенко также свою попытку реализовал. Еще один российский форвард «Сент- Луиса» Иван Барбашев провел на площадке почти 10 минут, но результативными действиями не отметился, как и форвард «Айлендерс» Николай Кулемин.
«Сент-Луис» одержал третью победу со старта сезона и с шестью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Айлендерс» с тремя баллами располагается на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче «Сент-Луис» 11 октября на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Айлендерс» на следующий день в гостях встретятся с «Анахаймом».
|Нью-Йорк Айлендерс
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2:3 Б
(0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
|Сент-Луис Блюз
|Дуг Уэйт
|Майк Йео
|Томас Грайсс 58:54 (Т. Грайсс 59:00)
|Джейк Аллен
|1-й период
|Кайл Бродзяк
|03:08
|08:47
|Адам Пелеч
|14:53
|Брок Нельсон
|Владимир Соботка
|16:52
|2-й период
|Роберт Бортуццо
|23:56
|Роберт Бортуццо
|23:56
|Карл Гуннарссон
|26:34
|Владимир Тарасенко (П. Штястны)
|29:38
|34:54
|Энтони Бовилье
|35:34
|Джошуа Хо-Сэнг
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, А. Пьетранджело)
|35:34
|3-й период
|Владимир Тарасенко
|46:59
|53:04
|Эндрю Лэдд (Дж. Чимера, Б. Нельсон)
|55:45
|59:00
|Андерс Ли (Т. Хикки, Дж. Эберле)
|Овертайм
|62:50
|Ник Ледди
|Б. Шенн
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс)