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23:35 (мск), источник: ТАСС

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. «Сент-Луис» по буллитам победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2017

Две шайбы в составе гостей забросил российский нападающий Владимир Тарасенко (30-я и 36-я минуты). У хозяев отличились Эндрю Лэдд (54) и Андерс Ли (60). Победный буллит на счету Брэйдена Шенна, Тарасенко также свою попытку реализовал. Еще один российский форвард «Сент- Луиса» Иван Барбашев провел на площадке почти 10 минут, но результативными действиями не отметился, как и форвард «Айлендерс» Николай Кулемин.

«Сент-Луис» одержал третью победу со старта сезона и с шестью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Айлендерс» с тремя баллами располагается на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче «Сент-Луис» 11 октября на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Айлендерс» на следующий день в гостях встретятся с «Анахаймом».

Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Б
(0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Сент-Луис Блюз
9.10.2017, 20:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Дуг Уэйт Майк Йео
Вратари
Томас Грайсс 58:54 (Т. Грайсс 59:00) Джейк Аллен
1-й период
Кайл Бродзяк 03:08
08:47 Адам Пелеч
14:53 Брок Нельсон
Владимир Соботка 16:52
2-й период
Роберт Бортуццо 23:56
Роберт Бортуццо 23:56
Карл Гуннарссон 26:34
Владимир Тарасенко (П. Штястны) 29:38
34:54 Энтони Бовилье
35:34 Джошуа Хо-Сэнг
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, А. Пьетранджело) 35:34
3-й период
Владимир Тарасенко 46:59
53:04 Эндрю Лэдд (Дж. Чимера, Б. Нельсон)
55:45
59:00 Андерс Ли (Т. Хикки, Дж. Эберле)
Овертайм
62:50 Ник Ледди
Серия буллитов - победный бросок
Б. Шенн
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
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