Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

Две шайбы в составе гостей забросил российский нападающий Владимир Тарасенко (30-я и 36-я минуты). У хозяев отличились Эндрю Лэдд (54) и Андерс Ли (60). Победный буллит на счету Брэйдена Шенна, Тарасенко также свою попытку реализовал. Еще один российский форвард «Сент- Луиса» Иван Барбашев провел на площадке почти 10 минут, но результативными действиями не отметился, как и форвард «Айлендерс» Николай Кулемин.