Артемий Панарин: В «Коламбусе» думают, что я свободно понимаю английский. А мне бы попроще

Источник: Спорт-Экспресс

Виктория БУЛАХОВА

из Чикаго

НЕ ВИДЕЛ, КАК КЕЙН РАСПЛАКАЛСЯ

— В субботу у вас был очень эмоциональный вечер в Чикаго — выход на лед на арене, где вы выступали два года.

— Да, было очень приятно, что болельщики «Блэкхокс» встретили тепло, хочу еще раз сказать им большое спасибо. Единственное, что плохо, — игра для «Коламбуса» закончилась неудачно.

— Вы говорили, что перед игрой удалось пообщаться с бывшими партнерами по звену — Артемом Анисимовым и Патриком Кейном. Видели послематчевое интервью американца, где он говорит о вас? Кейн расплакался.

— Правда? Нет, пока не видел, посмотрю.

— «Коламбус» уступил «Блэкхокс» 1:5, а двумя днями ранее в Чикаго «разорвали» действующего чемпиона — «Питтсбург» — со счетом 1:10. Вы когда-нибудь проигрывали в своей карьере с таким крупным счетом?

— Вполне возможно, но честно — точно не помню. Не думаю, что есть большая разница между 1:5 и 1:10, и вряд ли намного отличались мои эмоции и игроков «Питтсбурга». Наше поражение — тоже крупное. Лишь тот хоккей, который ты показал, имеет значение Если ты уступил в одну шайбу, бился, попал в восемь штанг, судья давал непонятные удаления, сопернику повезло, а ты все сделал для победы — ты не расстроишься, ведь команда выглядела достойно.

— Есть ли отличия новых партнеров по тройке — шведа Александра Веннберга и американца Кэма Аткинсона — от Анисимова и Кейна?

— С Веннбергом и Аткинсоном тоже стараемся играть в умный хоккей. У нас нет четкого разделения, чтобы кто-то был разыгрывающим, кто-то завершал атаки, у всех примерно одинаковые обязанности. Каждый может и забить, и пас отдать. Стараемся общаться вне льда, поддерживать друг друга, чтобы лучше понимать партнера во время игры.

— Насколько хорошо вы знаете английский язык? Нет ли проблем в новом коллективе?

— Общаться легко, никакого дискомфорта я не испытываю. Ребята приняли хорошо, мне все нравится. Единственный момент — мне кажется, что они думают, что я намного больше понимаю по-английски, говорят быстро, так же, как друг с другом общаются. А мне надо простым языком: «ты», «мы», «пошли», «поехали».

— А вы каким-то образом объясняете, что надо чуть помедленнее, поспокойнее с вами разговаривать?

— Смотря, какая ситуация, иногда делаю вид, что все понял.

РЕСТОРАНЫ? ЛУЧШЕ ВЕЧЕРКОМ ЗАСЕСТЬ В СВОЮ ХИЖИНУ

— Долго думали над своим номером в «Коламбусе»?

— Мой привычный номер — 72-й — занят Сергеем Бобровским. Спросил в клубе про 27-й — под ним выступает защитник Райан Мюррей. Сложил семерку и двойку, получился 9-й, плюс в сборной под ним разок играл, да и вообще нравится, как он выглядит. Для меня не настолько принципиально, под каким номером играть.

— Чем Коламбус как город отличается от Чикаго?

— Прежде всего, размерами (в Коламбусе живет около 800 тысяч человек, в Чикаго — около трех миллионов. — Прим. «СЭ»). Более размеренная жизнь. Тихий, спокойный город, есть все необходимые вещи, которые мне нужны. Много зелени в городе, есть, где погулять с собакой. Рядом аэропорт, всего 10−15 минут до него ехать, и летать всюду удобно. Фанаты «Коламбуса» здорово поддерживают на играх. Надеюсь, мы с ними подружимся.

— Анисимов, который раньше выступал за «Коламбус», давал рекомендации, куда сходить?

— Нет, да и зачем? Мы здесь сами все найдем, интернет же есть. Да и во время сезона это не особо нужно — постоянно матчи, некогда на такое время тратить. Игры через день — иногда получается поужинать или пообедать дома. А рестораны — я не отношусь к ним так, как семейные люди, которые выбираются в ресторан на праздник или выходной всей семьей, чтобы хорошо провести вечер, покушать или вина попить.

Для меня рестораны — это скорее возможность зарядиться энергией, а затем пойти спать готовиться к следующей игре. Часто наоборот — не хочется куда-то идти и тратить время. Пока добрался до ресторана, меню попросил, официант вспомнил про тебя через десять минут, потом счета ждешь еще. А дома все просто: поел, на диване булки развалил, отдыхаешь. Тут кому как — некоторым нравится посидеть развеяться. А мне не так: лучше днем погулять, а вечерком засесть в свою хижину.

— Летом вы изменили свою предсезонную подготовку, занимались в Анахайме. Впервые готовились к сезону в США?

— Нет, однажды, когда я еще играл за СКА, мы с Виктором Тихоновым тренировались перед сезоном у него в Сан-Хосе. Так что сейчас был второй раз.

— Над чем в основном работали во время сбора в этом году?

— Были и зал, и лед, причем я занимался не с личным тренером, а с местным — просто объяснял, на чем надо поставить акцент, и он старался подобрать упражнения.

— После одного из матчей тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сказал: «В Панарине кроется больше, чем просто хорошая техника». И он отметил вашу игру в обороне.

— Мне друзья отправляли ссылку на это интервью, было очень приятно. Я в интернет редко захожу, чтобы что-то читать.

— А после игры в Чикаго Торторелла назвал тебя «главным составляющим головоломки «Коламбуса».

— Постараюсь не расслабляться после таких слов и играть еще лучше.

ПОБЕДЫ СКА — ЗАСЛУГА РУКОВОДСТВА И ТРЕНЕРОВ

— Следите за победной серией СКА? Не кажется ли вам, что уровень КХЛ упал, учитывая такой результат?

— Интересный момент: они же недавно побили серию «Авангарда», (разговор состоялся до встречи питерских армейцев со «Спартаком», на тот момент серия СКА составляла 19 матчей, а в сезоне-2010/11 «Авангард побеждал в 18 встречах подряд. — Прим. «СЭ») и тогда, кажется, не было такого количества подобных разговоров.

Поскольку СКА — небедный клуб, все начинают говорить о том, что им легко. Но это не так: команда бьется. Да, у них собран сильный состав, но эта серия — заслуга руководства, тренеров. ЦСКА тоже собрал мощную команду, но они же так не выигрывают. Конечно, все успехи СКА заслуженны: это же они побеждают, а не кто-то другой.

— Но все-таки эта серия показывает слабость других команд в КХЛ?

— Прежде всего, она показывает силу СКА и качество их летней подготовки к сезону. Раз они побеждают, значит, они что-то делают правильно. Но главное — чтобы они выиграли в конце сезона, а не сейчас.

— Вы общались со своим хорошим другом и бывшим партнером по СКА Вадимом Шипачевым? Его отправили в АХЛ и до сих пор не вернули в основу «Вегаса»…

— Нет, я пока ему не звонил, так что не в курсе, что там произошло. Мы с ним разговаривали, когда был тренировочный лагерь, контрольные матчи. А сейчас — учитывая ситуацию, наверняка многие люди ему звонят. И вряд ли ему хочется каждому объяснять: «Да, меня отправили в АХЛ». Зачем сейчас нагнетать? Пройдет время, наберу уме, спрошу, что случилось. Возможно, к тому моменту звонить уже не придется, и он вернется в основу и будет выступать в НХЛ.

— А если бы вы оказались на его месте: приехали в НХЛ, а вас «сослали» в фарм-клуб. Что бы вы сделали в таком случае?