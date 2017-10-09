Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 9 октября. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В двух стартовых матчах сезона 32-летний форвард забросил семь шайб — три в игре с «Оттавой» (5:4 Б) и четыре во встрече с «Монреалем» (6:1). Овечкин дважды за прошедшую неделю становился первой звездой игрового дня. За два матча россиянин нанес 14 бросков по воротам и заработал показатель полезности «плюс шесть».
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