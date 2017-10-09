Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Брэди Шэй (18-я минута) и Мика Зибанежад (50).

В случае со вторым голом ассистентом выступил 22-летний российский нападающий Павел Бучневич. Для него это вторая передача в нынешнем сезоне. Он провел на льду 17 минут 27 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pgdVOASPWbc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразив 34 броска, сделал 62-й «шатаут» в карьере. По этому показателю он вышел на 16-е место за всю историю. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (125 «сухих» матчей).