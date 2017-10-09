Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
ТАСС, 9 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Монреаль» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Монреаль» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэди Шэй (18-я минута) и Мика Зибанежад (50).
В случае со вторым голом ассистентом выступил 22-летний российский нападающий Павел Бучневич. Для него это вторая передача в нынешнем сезоне. Он провел на льду 17 минут 27 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразив 34 броска, сделал 62-й «шатаут» в карьере. По этому показателю он вышел на 16-е место за всю историю. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (125 «сухих» матчей).
В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Сент-Луисом» 11 октября. «Монреаль» в тот же день примет «Чикаго».
|Нью-Йорк Рейнджерс
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2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
|Монреаль Канадиенс
|Ален Виньо
|Клод Жюльен
|Хенрик Лундквист
|Кэри Прайс 57:33
|1-й период
|12:09
|Кевин Шаттенкирк
|17:25
|Брэди Шей (М. Грабнер, Дж. Миллер)
|2-й период
|Пол Байрон
|23:11
|Джефф Питри
|29:38
|Джонатан Друэн
|39:09
|3-й период
|49:13
|Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Крайдер)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс)