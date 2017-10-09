Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
Россиянин запустил новый формат кафе без официантов и управляющих
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Сочи
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Монреаль Канадиенс0
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
12:35 (мск), источник: ТАСС

Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

ТАСС, 9 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Монреаль» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Брэди Шэй (18-я минута) и Мика Зибанежад (50).

В случае со вторым голом ассистентом выступил 22-летний российский нападающий Павел Бучневич. Для него это вторая передача в нынешнем сезоне. Он провел на льду 17 минут 27 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразив 34 броска, сделал 62-й «шатаут» в карьере. По этому показателю он вышел на 16-е место за всю историю. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (125 «сухих» матчей).

В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Сент-Луисом» 11 октября. «Монреаль» в тот же день примет «Чикаго».

Нью-Йорк Рейнджерс 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Монреаль Канадиенс
9.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Клод Жюльен
Вратари
Хенрик Лундквист Кэри Прайс 57:33
1-й период
12:09 Кевин Шаттенкирк
17:25 Брэди Шей (М. Грабнер, Дж. Миллер)
2-й период
Пол Байрон 23:11
Джефф Питри 29:38
Джонатан Друэн 39:09
3-й период
49:13 Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Крайдер)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
 Мутко: результат сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике выглядит приемлемым
Поветкин проведет следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
Украина хочет в Россию. Анонс решающих матчей отбора ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь