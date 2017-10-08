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11:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасенко отметился голом в победном матче «Сент-Луиса» над «Далласом»

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором одной из шайб в ворота «Далласа» в победном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) в пользу «Блюз». У победителей отличились Карл Гуннарссон (10-я минута), Джоэл Эдмундсон (12), Джейден Шварц (15) и Тарасенко (49), в составе «Далласа» шайбы забросили Йон Клингберг (43), которому ассистировал Александр Радулов, и Маттиас Янмарк (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче нового сезона «Сент-Луис» встретится в гостях с «Айлендерс», а «Даллас» примет «Детройт».

В других матчах дня «Чикаго» переиграл «Коламбус» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0), а «Лас-Вегас» в овертайме одолел «Аризону» — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Сент-Луис Блюз 4:2
(3:0, 0:0, 1:2)
Даллас Старз
8.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Кен Хичкок
Вратари
Джейк Аллен Кари Лехтонен 57:02
1-й период
00:57 Роберт Бортуццо
09:50 Карл Гуннарссон (П. Штястны, В. Соботка)
11:14 Джоэль Эдмундсон (А. Пьетранджело, Дж. Шворц)
14:50 Джейден Шворц (Д. Яшкин, Б. Шенн)
Антуан Руссель 15:03
19:29 Джоэль Эдмундсон
2-й период
25:04 Крис Торберн
Антуан Руссель 25:04
26:23 Джоэль Эдмундсон
3-й период
41:55 Тэйдж Томпсон
Йон Клингберг (А. Радулов, Д. Шор) 42:48
Бретт Ритчи 48:24
48:30 Владимир Тарасенко (Б. Шенн, А. Пьетранджело)
Маттиас Янмарк (Дж. Спецца, Б. Ритчи) 53:11
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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