Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Тарасенко отметился голом в победном матче «Сент-Луиса» над «Далласом»
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Встреча в
В следующем матче нового сезона «Сент-Луис» встретится в гостях с «Айлендерс», а «Даллас» примет «Детройт».
В других матчах дня «Чикаго» переиграл «Коламбус» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0), а «Лас-Вегас» в овертайме одолел «Аризону» — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
|Сент-Луис Блюз
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4:2
(3:0, 0:0, 1:2)
|Даллас Старз
|Майк Йео
|Кен Хичкок
|Джейк Аллен
|Кари Лехтонен 57:02
|1-й период
|00:57
|Роберт Бортуццо
|09:50
|Карл Гуннарссон (П. Штястны, В. Соботка)
|11:14
|Джоэль Эдмундсон (А. Пьетранджело, Дж. Шворц)
|14:50
|Джейден Шворц (Д. Яшкин, Б. Шенн)
|Антуан Руссель
|15:03
|19:29
|Джоэль Эдмундсон
|2-й период
|25:04
|Крис Торберн
|Антуан Руссель
|25:04
|26:23
|Джоэль Эдмундсон
|3-й период
|41:55
|Тэйдж Томпсон
|Йон Клингберг (А. Радулов, Д. Шор)
|42:48
|Бретт Ритчи
|48:24
|48:30
|Владимир Тарасенко (Б. Шенн, А. Пьетранджело)
|Маттиас Янмарк (Дж. Спецца, Б. Ритчи)
|53:11
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз)