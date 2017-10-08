Овечкин — первый за 100 лет игрок НХЛ, сделавший хет-трики в двух первых играх сезона

Источник: AP 2017

В субботу Овечкин стал автором покера в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:1), а в четверг капитан «Кэпиталз» трижды поразил ворота «Оттавы» (5:4 OT) в стартовой игре команды в новом сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ytrGaQz0SyI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-1917/18 сразу три хоккеиста — Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл — оформили по хет-трику в двух матчах подряд на старте чемпионата.