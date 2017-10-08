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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин — первый за 100 лет игрок НХЛ, сделавший хет-трики в двух первых играх сезона

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — первый за 100 лет игрок НХЛ, оформивший по хет-трику в двух стартовых матчах команды в сезоне, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

В субботу Овечкин стал автором покера в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:1), а в четверг капитан «Кэпиталз» трижды поразил ворота «Оттавы» (5:4 OT) в стартовой игре команды в новом сезоне.

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В сезоне-1917/18 сразу три хоккеиста — Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл — оформили по хет-трику в двух матчах подряд на старте чемпионата.

Для Александра Овечкина это 19-й хет-трик в карьере в НХЛ. Он сравнялся по их числу с рекордсменом «Вашингтона» Петером Бондрой.

Вашингтон Кэпиталз 6:1
(4:0, 2:1, 0:0)
Монреаль Канадиенс
8.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Главные тренеры
Барри Тротц Клод Жюльен
Вратари
Брэден Холтби Кэри Прайс 20:00 (Эл Монтойя 20:00)
1-й период
00:20 Александр Овечкин (Я. Врана, Е. Кузнецов)
00:46 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, А. Бураковски)
Алеш Хемски 02:02
02:51 Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
Брендан Галлахер 05:58
15:26 Джон Карлсон
18:10 Александр Овечкин (А. Несс, Е. Кузнецов)
2-й период
Якоб Де ла Росе 23:07
Брендан Галлахер (П. Байрон) 24:50
28:29 Мэтт Нисканен
36:46 Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
38:05 Натан Уокер (Д. Смит-Пелли, Дж. Бигл)
3-й период
46:53 Мэтт Нисканен
Алеш Хемски 55:05
56:32 Бретт Коннолли
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Уокер (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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