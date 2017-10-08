Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Овечкин — первый за 100 лет игрок НХЛ, сделавший хет-трики в двух первых играх сезона
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
В субботу Овечкин стал автором покера в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:1), а в четверг капитан «Кэпиталз» трижды поразил ворота «Оттавы» (5:4 OT) в стартовой игре команды в новом сезоне.
В сезоне-1917/18 сразу три хоккеиста — Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл — оформили по
Для Александра Овечкина это 19-й
|Вашингтон Кэпиталз
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6:1
(4:0, 2:1, 0:0)
|Монреаль Канадиенс
|Барри Тротц
|Клод Жюльен
|Брэден Холтби
|Кэри Прайс 20:00 (Эл Монтойя 20:00)
|1-й период
|00:20
|Александр Овечкин (Я. Врана, Е. Кузнецов)
|00:46
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, А. Бураковски)
|Алеш Хемски
|02:02
|02:51
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
|Брендан Галлахер
|05:58
|15:26
|Джон Карлсон
|18:10
|Александр Овечкин (А. Несс, Е. Кузнецов)
|2-й период
|Якоб Де ла Росе
|23:07
|Брендан Галлахер (П. Байрон)
|24:50
|28:29
|Мэтт Нисканен
|36:46
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
|38:05
|Натан Уокер (Д. Смит-Пелли, Дж. Бигл)
|3-й период
|46:53
|Мэтт Нисканен
|Алеш Хемски
|55:05
|56:32
|Бретт Коннолли
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Уокер (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)