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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одержать первую победу в сезоне

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу.

Источник: AP 2017

Игра, состоявшаяся в Питтсбурге в субботу, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Питтсбурга» забросили Евгений Малкин (2-я минута), Джейк Гюнцель (11), Райан Ривс (33) и Олли Мяяття (41). Голкипер «пингвинов» Мэтт Мюррей отразил все 26 бросков в створ ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Питтсбурга» эта победа стала первой в новом сезоне НХЛ, до этого команда проиграла «Сент-Луису» (4:5 OT) и «Чикаго» (1:10).

Шайбы Никиты Кучерова и Владислава Наместникова не спасли «Тампу Бэй» от поражения в матче с «Флоридой» — 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). В составе победителей голом и передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

Другие матчи дня завершились следующим образом:

«Айлендерс» — «Баффало» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1);.

«Каролина» — «Миннесота» — 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) — по буллитам;.

«Торонто» — «Рейнджерс» — 8:5 (5:2, 0:3, 3:0) — защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился голом и передачей;.

«Оттава» — «Детройт» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) — по буллитам;.

Питтсбург Пингвинз 4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
Нэшвилл Предаторз
8.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Питер Лавиолетт
Вратари
Мэттью Мюррей Юусе Сарос
1-й период
01:06 Евгений Малкин (Ф. Кессел, К. Хагелин)
Скотт Хартнелл 04:21
10:57 Джейк Гюнтцель (Б. Раст, С. Кросби)
13:16 Брайан Дюмулин
2-й период
23:22 Райан Ривз
Остин Уотсон 23:22
32:52 Райан Ривз (О. Мяяття, К. Роуни)
32:59 Фил Кессел
Янник Вебер 38:27
3-й период
40:33 Олли Мяяття (С. Кросби, Б. Раст)
42:49 Райан Ривз
Коди Маклеод 42:49
Коди Маклеод 42:49
Коди Маклеод 42:49
43:22 Сидни Кросби
Микка Саломяки 46:20
46:23 Сидни Кросби
46:23 Джейк Гюнтцель
Виктор Арвидссон 46:23
52:27 Райан Ривз
52:27 Райан Ривз
52:27 Райан Ривз
Скотт Хартнелл 52:27
Скотт Хартнелл 52:27
Скотт Хартнелл 52:27
53:25 Евгений Малкин
Райан Джохансен 58:41
Статистика
36 Штрафное время 46
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Ривз (Питтсбург Пингвинз), О. Мяяття (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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