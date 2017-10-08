Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одержать первую победу в сезоне

Источник: AP 2017

Игра, состоявшаяся в Питтсбурге в субботу, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Питтсбурга» забросили Евгений Малкин (2-я минута), Джейк Гюнцель (11), Райан Ривс (33) и Олли Мяяття (41). Голкипер «пингвинов» Мэтт Мюррей отразил все 26 бросков в створ ворот.

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Для «Питтсбурга» эта победа стала первой в новом сезоне НХЛ, до этого команда проиграла «Сент-Луису» (4:5 OT) и «Чикаго» (1:10).

Шайбы Никиты Кучерова и Владислава Наместникова не спасли «Тампу Бэй» от поражения в матче с «Флоридой» — 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). В составе победителей голом и передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

Другие матчи дня завершились следующим образом:

«Айлендерс» — «Баффало» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1);.

«Каролина» — «Миннесота» — 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) — по буллитам;.

«Торонто» — «Рейнджерс» — 8:5 (5:2, 0:3, 3:0) — защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился голом и передачей;.