Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одержать первую победу в сезоне
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Игра, состоявшаяся в Питтсбурге в субботу, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Питтсбурга» забросили Евгений Малкин (2-я минута), Джейк Гюнцель (11), Райан Ривс (33) и Олли Мяяття (41). Голкипер «пингвинов» Мэтт Мюррей отразил все 26 бросков в створ ворот.
Для «Питтсбурга» эта победа стала первой в новом сезоне НХЛ, до этого команда проиграла «Сент-Луису» (4:5 OT) и «Чикаго» (1:10).
Шайбы Никиты Кучерова и Владислава Наместникова не спасли «Тампу Бэй» от поражения в матче с «Флоридой» — 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). В составе победителей голом и передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
Другие матчи дня завершились следующим образом:
«Айлендерс» — «Баффало» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1);.
«Каролина» — «Миннесота» — 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) — по буллитам;.
«Торонто» — «Рейнджерс» — 8:5 (5:2, 0:3, 3:0) — защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился голом и передачей;.
«Оттава» — «Детройт» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) — по буллитам;.
|Питтсбург Пингвинз
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4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
|Нэшвилл Предаторз
|Майк Салливан
|Питер Лавиолетт
|Мэттью Мюррей
|Юусе Сарос
|1-й период
|01:06
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, К. Хагелин)
|Скотт Хартнелл
|04:21
|10:57
|Джейк Гюнтцель (Б. Раст, С. Кросби)
|13:16
|Брайан Дюмулин
|2-й период
|23:22
|Райан Ривз
|Остин Уотсон
|23:22
|32:52
|Райан Ривз (О. Мяяття, К. Роуни)
|32:59
|Фил Кессел
|Янник Вебер
|38:27
|3-й период
|40:33
|Олли Мяяття (С. Кросби, Б. Раст)
|42:49
|Райан Ривз
|Коди Маклеод
|42:49
|Коди Маклеод
|42:49
|Коди Маклеод
|42:49
|43:22
|Сидни Кросби
|Микка Саломяки
|46:20
|46:23
|Сидни Кросби
|46:23
|Джейк Гюнтцель
|Виктор Арвидссон
|46:23
|52:27
|Райан Ривз
|52:27
|Райан Ривз
|52:27
|Райан Ривз
|Скотт Хартнелл
|52:27
|Скотт Хартнелл
|52:27
|Скотт Хартнелл
|52:27
|53:25
|Евгений Малкин
|Райан Джохансен
|58:41
|36
|Штрафное время
|46
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Р. Ривз (Питтсбург Пингвинз), О. Мяяття (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)