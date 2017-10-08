Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль»

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 6:1 (4:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. Уже в первом периоде Овечкин стал автором хет-трика, отличившись на 1-й, 3-й и 19-й минутах, в роли ассистента каждый раз выступал Евгений Кузнецов. Во втором периоде российский нападающий забросил свою четвертую шайбу в матче с передачи того же Кузнецова. Также в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (1) и Натан Уокер (39). Гол престижа у «Монреаля» провел Брендан Галлахер (25).