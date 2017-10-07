События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».
Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».
Панарин — ассистентский
Коламбус Блю Джекетс —
1:0 — Милано (Бьеркстранд, Фолиньо), 2:0 — Аткинсон (Панарин), 3:0 — Мюррей (Панарин, Веннберг), 4:0 — Веренски (Веннберг, Панарин), 5:0 — Дюбуа (Джонс).
Стартовый матч «Коламбуса» в нынешнем сезоне явно порадовал поклонников «синих мундиров» и результатом, и качеством игры. «Коламбус» имел ощутимое игровое преимущество по ходу большей части встречи с «Айлендерс», немного сбавив обороты лишь в концовке, когда результат был уже ясен. Артемий Панарин, проводивший свой дебютный матч в форме «Блю Джекетс», решил не откладывать дело в долгий ящик, и уверенно ответил на все сомнения о том, сможет ли россиянин успешно играть без такого партнёра, как Патрик Кейн.
Хозяева открыли счёт уже на второй минуте, когда отличился новичок команды Сонни Милано, а Панарин набрал свой первый результативный балл в середине стартового периода, удачно ассистировав Кэму Аткинсону.
Ключевое усилие к побед хозяева предприняли в середине второго периода. За пятиминутный интервал «мундиры» смогли трижды пробить вратаря «островитян» Томаса Грайсса, отправив его досматривать встречу со скамейки запасных. Панарин был одной из ключевых фигур этого успеха: сначала Артемий выдал великолепный пас под бросок Райану Мюррею, а затем поучаствовал в комбинации, приведшей к «пушечному» голу защитника Зака Веренски.
Хоккеистам «Блю Джекетс» оставалось лишь сохранить для Сергея Бобровского матч на ноль, что и было с успехом проделано. Российский голкипер отразил все 29 выстрелов, записав на свой счёт 20-й «сухарь» в карьере: по этому показателю он стал четвёртым российским стражем ворот, добравшимся до этой цифры.
«Когда я приезжал сюда в составе “Чикаго”, стреляющая пушка меня иногда заставала врасплох — хорошо, что удалось привыкнуть к этому выстрелу во время предсезонных матчей. Скоро игра против моей бывшей команды, но я особо об этом не думаю. Я рад, что увижусь с друзьями, но это, в
«Откровенно говоря, я предполагал, что Артемию потребуется некоторое время для изучения нашего стиля, для адаптации. Думал, что он не сразу поймёт, что именно мы от него хотим, но он с самого первого дня проявил себя очень хорошо. Он активно участвовал во всём, он задавал мне вопросы — нам не приходилось ходить за ним, он сам пришёл к нам. Сегодня у него было несколько великолепных эпизодов, этаких “зажигалок”. Панарин — заразительная личность. Его “электрический” стиль всех заражает энергией», — добавил главный тренер Джон Торторелла.
Стэмкос, Кучеров и Наместников снова в деле
1:0 — Палат (Пойнт, Хедман), 2:0 — Пойнт, 2:1 — Брикли (Петрович), 2:2 — Писик (Врбата, Трочек), 3:2 — Наместников (Стэмкос, Киллорн), 4:2 — Кучеров, 4:3 — Юбердо (Дадонов, Яндл), 5:3 — Палат (Пойнт).
«Тампа», измученная в прошлом сезоне большим количеством травм, в охотку провела первый матч нового регулярного чемпионата, продемонстрировав прежнюю лёгкость, скорость и красоту. Наставник «молний» Джон Купер рискнул поставить на игру российского новобранца Михаила Сергачёва, которого клуб выменял летом у «Монреаля»: защитник вышел во второй паре со шведом Антоном Строльманом и действовал вполне уверенно. Более того, 19-летний Сергачёв мог заработать своё первое результативное очко в НХЛ, поучаствовав в комбинации с победным голом Никиты Кучерова, но отскок и касание шайбы соперником обнулило все передачи хозяев, поэтому гол был записан без ассистентов. «Думаю, что Михаил даже превзошёл наши ожидания. Он не уходил в тень, не стеснялся, действовал очень уверенно. В целом, я очень рад его игре», — отметил Купер после матча.
Что же касается тройки Кучерова, Наместникова и Стэмкоса, то это сочетание стало автором двух шайб, одна из которых получилась особенно симпатичной. На самом старте третьего периода «молнии» удачно разыграли большинство, которое завершилось прекрасной передачей Стэмкоса на дальнюю штангу — Наместникову оставалось лишь подставить клюшку. «Мы знаем, что наша тройка может вносить решающий вклад. Иногда
Стоит отметить и голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который отразил 33 броска и удержал свою команду на плаву в начале встречи, когда «Флорида» действовала особенно активно. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей в шайбе Джонатана Юбердо, но вместе с партнёрами по звену завершил матч с показателем полезности «-2».
Флёри и Нил принесли победу «Вегасу»
Даллас Старз — Вегас Голден Найтс — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 — Сегин (Шор, Клингберг), 1:1 — Нил (Шмидт, Сбиса), 1:2 — Нил (Икин, Гэррисон).
Первый в истории официальный матч «Вегас Голден Найтс» завершился победой команды из Города грехов, которую впору назвать сенсационной. Исход матча в пользу «золотых рыцарей» решил нападающий Джеймс Нил — бывший партнёр Евгения Малкина по тройке нападения в «Питтсбурге». Накануне матча Нил был «поднят» в состав из списка травмированных — именно для него руководство освободило место в заявке, отправив в АХЛ неплохого голкипера Келвина Пикара.
Вместе с голкипером
За три минуты до конца Нил и бывший нападающий «Старз» Коди Икин убежали в быструю контратаку и оформили победную шайбу — техасцы так и не смогли отыграть, несмотря на все усилия Радулова и компании. Сам Александр отметился двумя удалениями и тремя силовыми приёмами при четырёх бросках в створ. «Откровенно говоря, мне бы не хотелось, чтобы по нашим воротам делали более 40 бросков. Так что нужно отдать должное нашему вратарю